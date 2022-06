David Arquette spoštuje odločitev Neve Campbell, da ne bo zaigrala v Kriku

Neve Campebell je pred kratkim šokirala z novico, da ne bo nastopila v šestem delu franšize Krik. Razlog za njeno odločitev tiči v prenizkem plačilu, ki jo ji ga ponudili za sodelovanje v filmu, na novico pa se je odzavl tudi njen dolgoletni soigralec, David Arquette . Ta je dejal, da je to 'nesrečna zadeva' in da upa, da se bo zvezdnica še v prihodnosti vrnila v franšizo.

"Želim si, da bi bila del tega," je za ComicBook dejal igralec in dodal: "Krik brez Sidney je nekoliko nesrečna zadeva, a razumem njeno odločitev." Arquette, ki je ob boku Campbellove v filmih Krik igral od leta 1996, je povedal še: "Vse to je na nek način posel, oni pa morajo paziti na stroške, ki sovpadajo s celotnim proračunom za produkcijo filma. Razumem, še vedno je živa! Še vedno se lahko pojavi v prihodnjih delih, a na to bodo vplivali tudi oboževalci. Je nagla odločitev, a vse je posel. Vsekakor spoštujem njeno odločitev."

Kot je še razkril 50-letni igralec, sam še ni seznanjen o tem, kaj čaka njegov lik, ki je bil v zadnjem filmu ubit, med tem ko je bil lik Sidney, ki ga je dve desetletji igrala 48-letna Neve, ključni za celotno franšizo. Tudi v zadnjem delu, ki je bil premiero predvajan letos, je požela pohvale kritikov in oboževalcev.

Zvezdnica je v izjavi, ko je sporočila svojo odločitev, da v šestem delu ne bo zaigrala, dejala: "Na žalost sporočam, da v naslednjem Kriku ne bom zaigrala. Kot ženska sem morala v svoji karieri trdo garati, da sem si zagotovila vrednost, še posebej, ko gre za Krik. onudba se ne sklada z vrednostjo, ki sem jo prinesla k franšizi. Odločitev, da stopim korak naprej, je bila zelo težka. Vsem mojim oboževalcem Krika, rada vas imam. Vedno ste mi nudili izjemno podporo. Za vedno sem hvaležna za vašo podporo in temu, ker mi je franšiza doprinesla v zadnjih 25 letih. Vedno so na začetku obljube, ki se kasneje utopijo v publiciteti in stroških in vseh razlogih, zaradi katerih rečejo 'Ne, v resnici nismo imeli takšnega dobička, kot ga predstavljamo medijem, zato nimamo dovolj zate.'"