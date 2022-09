Eden največjih in najvplivnejših umetnikov našega časa pevec David Bowie prihaja v kinematografe. Skozi še nikoli videne posnetke, nastope in glasbo iz pevčevih osebnih arhivov bomo v biografskem dokumentarcu z naslovom Moonage Daydream lahko doživeli Bowiejevo ustvarjalno, glasbeno in duhovno potovanje. Dokumentarec, poimenovan po pevčevi istoimenski skladbi, temelji na osebni pripovedi Bowieja in je prvi uradno odobreni film o umetniku.