David Duchovny in Gillian Anderson o njunem odnosu: Bilo je veliko napetosti

David Duchovny in Gillian Anderson sta najbolj znana kot Fox Mulder in Dana Scully, ki sta 11 sezon reševala skrivnostne primere v seriji Dosjeji X. Zvezdniški par je nedavno spregovoril o sodelovanju med letoma 1993 in 2002, v podkastu Fail Better pa sta govorila tudi o tem, kako sta se na koncu oddaljila, med njima pa je vladala tudi velika napetost.