David Harbour se do soigralke iz serije obnaša zelo zaščitniško

Igralec je 17-letnico spoznal že pred nekaj leti, pred kamere sta namreč prvič skupaj stopila leta 2016. "Z Millie sta imela zmeraj prav posebno razmerje, saj sem vedel, da je izredno mlada. Poznal sem jo, še preden je postala tako slavna," je dejal.

46-letni igralec v seriji upodablja Jima Hopperja, načelnika policije iz Hawkinsa, ki je hkrati posvojitelj deklice Eleven. "Do nje sem izredno zaščitniški. Preganja me resnična skrb. Skrbi me njena slava in vse to, s čimer se mora boriti. In ta globoka očetovska čustva sem do nje čutil že od nekdaj," je dodal.