David Schwimmer razkril: sta Rachel in Ross imela 'pavzo' ali ne?

Davidu Schwimmerju, ki je igral Rossa Gellerja, je prav to vprašanje – sta se Ross in Rachel razšla ali ne – postavil televizijski voditeljJimmy Fallon. In kaj meni David?"Ljudje še danes radi strastno razpravljajo o tem. Ampak to sploh ni vprašanje. Seveda, da sta imela pavzo."

Za kaj gre?

Ross in Rachel sta tisti par, ki je neskončno zaljubljen, a ne ve, ali bi bil skupaj ali ne. Neskončno se imata rada, a prav tako neskončno si znata iti na živce. Ko sta se Ross in Rachel prvič sprla, je bil Ross tako žalosten, da je uteho našel v alkoholu in seveda v drugem dekletu. Ko je Rachel pozneje to izvedela, se je začela debata: sta bila zaljubljenca v tem času skupaj ali ne? Sta bila par ali nista bila par?