David Schwimmer o Prijateljih: Kmalu začnemo snemati novo epizodo

Posebna izdaja Prijateljev ne bo igrana epizoda, temveč bo bolj kot pogovorna oddaja, v kateri se bodo David, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry in Matt LeBlanc pogovarjali z gostiteljem o spominih in prigodah s snemanja. Kdo pa bo vodil posebno epizodo? Namreč že nekajkrat se je šušljalo, da naj bi to bila Andy Cohen ali Ellen DeGeneres . "Lahko povem, da ni Ellen in ni Billy Crystal," je povedal David in dodal: "Lahko ti povem, kdo ni, ampak ugibanja bodo verjetno kar nekaj časa trajala."

Serija Prijatelji je v Združenih državah Amerike izšla leta 1994 in so jo snemali polnih 10 let. Prijatelji(Rachel, Ross, Monica, Chandler, PheobeinJoey) so osvojili cel svet in so še več kot 15 let po zaključenem snemanju ena najbolj priljubljenih serij na svetu. Snemanje nove enourne epizode so morali prestaviti kar nekajkrat, kar je tako igralce kot tudi oboževbalce spravljalo v nejevoljo. "Na žalost, smo morali zadevo spet premakniti,"je za Deadline avgusta povedala Anistonova: "Mislim, radi bi imeli gledalce in občinstvo, ki bi bilo tu z nami. Kako naj to naredimo v trenutnih razmerah?"Je pa dodala, da bo epizoda izjemna in da bo navdušila vse oboževalce:"Na to gledam kot na nekaj lepega, optimističnega. Tukaj smo. Prijatelji ne gremo nikamor, nas se ne morete znebiti kar tako. Z nami ste obtičali do konca življenja."