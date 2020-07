David Schwimmer o začetku snemanja nove epizode Prijateljev

"Morali bi začeti snemati avgusta, sredi avgusta. Ampak iskreno, počakali bomo in videli, ali bo dovolj varno, da bi začeli snemati," je povedal Schwimmer in dodal: "Če ne bo varno, bomo raje še malo počakali."

O nadaljevanju se je že nekaj let šušljalo in ugibalo, ali bo do tega res prišlo. Lansko leto pa so igralci podpisali pogodbo z HBO Max, uradno pa so veselo novico potrdili letos februarja. Sicer bi že morali snemati, a je zadevo ustavila pandemija. Enourna epizoda bo brez scenarija in bo vsebovala intervjuje ter nekaj presenečenj, kot je zdaj razkril David. In čeprav ni znano, kaj naj bi bila presenečenja, oboževalci že komaj čakajo, da vidijo, kaj so jim najljubši igralci pripravili.