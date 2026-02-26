Kdo je moški, ki naj bi ukradel srce igralca Pedra Pascala?

Igralec Pedro Pascal, ki je večjo prepoznavnost pridobil zahvaljujoč serijama Igra prestolov in Narcos, svoje zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo. V zadnjem času je kljub temu pritegnil veliko pozornosti, saj so ga bliskavice fotografov ujele v družbi skrivnostnega moškega. Hitro sta zanetila govorice o romantičnem razmerju.

Gre za kreativnega direktorja Rafaela Olarro, v družbi katerega je bil Pascal zdaj viden že nekajkrat. Govorice o razmerju naj bi po poročanju tujih medijev zanetila predvsem njuna telesna govorica. "Pascala in Olarro so minuli vikend spet posneli skupaj v New Yorku. Imamo slike, na katerih se držita za roke na poti na nedeljsko kosilo," je poročal TMZ. "Elegantno odeta sta se sprehajala po Lower East Sidu in si pred obedom ogledala njegove znamenitosti." Pred tem so moška opazili tudi na premieri filma Viharni vrh, ko so družbena omrežja preplavile fotografije, na katerih se držita za roke, objemata in si izkazujeta naklonjenost tudi telesno.

Pedro Pascal in Rafael Olarra skupaj v javnosti. FOTO: X

47-letni Olarra je izkušen kreativni direktor in umetnik, ki je sodeloval pri številnih projektih v New Yorku in po svetu. Je tudi nekdanji fant Luke Evansa. Rafael in Evans sta se zaljubila pred sedmimi leti, februarja 2020 sta svojo zvezo na Instagramu tudi javno potrdila. Trajala je vse do leta 2021, ko sta sporočila, da sta se razšla. Romantično življenje Pedra Pascala je medtem že dolgo tema med radovednimi oboževalci, 49-letni Pascal namreč strogo ločuje svoje zasebno življenje od poslovnega - v intervjujih nikoli ne omenja svojega ljubezenskega življenja. V 90. letih so ga romantično povezovali z Mario Dizzia, leta 2014 z igralko iz serije Igra prestolov Leno Headey, leta 2015 z Robin Tunney in leta 2025 z Jennifer Aniston, vendar nobene od teh zvez igralec ni nikoli potrdil.

Jennifer Aniston in Pedro Pascal FOTO: Profimedia