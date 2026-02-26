Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kdo je moški, ki naj bi ukradel srce igralca Pedra Pascala?

Los Angeles, 26. 02. 2026 08.59 pred 34 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Pedro Pascal in Rafael Olarra

Priljubljeni zvezdnik Pedro Pascal se je v zadnjem mesecu že večkrat pokazal v javnosti s skrivnostnim moškim. Izkazalo se je, da gre za Argentinca Rafaela Olarro, javnost pa zaradi njune telesne govorice na fotografijah ugiba, ali sta v romantičnem razmerju. Zvezdnika tega nista potrdila niti ovrgla – bi pa šlo za prvo javno razmerje Pascala, ki svojih zasebnih zadev ne deli z javnostjo.

Igralec Pedro Pascal, ki je večjo prepoznavnost pridobil zahvaljujoč serijama Igra prestolov in Narcos, svoje zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo. V zadnjem času je kljub temu pritegnil veliko pozornosti, saj so ga bliskavice fotografov ujele v družbi skrivnostnega moškega. Hitro sta zanetila govorice o romantičnem razmerju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gre za kreativnega direktorja Rafaela Olarro, v družbi katerega je bil Pascal zdaj viden že nekajkrat. Govorice o razmerju naj bi po poročanju tujih medijev zanetila predvsem njuna telesna govorica.

"Pascala in Olarro so minuli vikend spet posneli skupaj v New Yorku. Imamo slike, na katerih se držita za roke na poti na nedeljsko kosilo," je poročal TMZ. "Elegantno odeta sta se sprehajala po Lower East Sidu in si pred obedom ogledala njegove znamenitosti." Pred tem so moška opazili tudi na premieri filma Viharni vrh, ko so družbena omrežja preplavile fotografije, na katerih se držita za roke, objemata in si izkazujeta naklonjenost tudi telesno.

Pedro Pascal in Rafael Olarra skupaj v javnosti.
Pedro Pascal in Rafael Olarra skupaj v javnosti.
FOTO: X

47-letni Olarra je izkušen kreativni direktor in umetnik, ki je sodeloval pri številnih projektih v New Yorku in po svetu. Je tudi nekdanji fant Luke Evansa. Rafael in Evans sta se zaljubila pred sedmimi leti, februarja 2020 sta svojo zvezo na Instagramu tudi javno potrdila. Trajala je vse do leta 2021, ko sta sporočila, da sta se razšla.

Romantično življenje Pedra Pascala je medtem že dolgo tema med radovednimi oboževalci, 49-letni Pascal namreč strogo ločuje svoje zasebno življenje od poslovnega - v intervjujih nikoli ne omenja svojega ljubezenskega življenja. V 90. letih so ga romantično povezovali z Mario Dizzia, leta 2014 z igralko iz serije Igra prestolov Leno Headey, leta 2015 z Robin Tunney in leta 2025 z Jennifer Aniston, vendar nobene od teh zvez igralec ni nikoli potrdil.

Preberi še Pedro Pascal o zvezi z Jennifer Aniston: Sva prijatelja
Jennifer Aniston in Pedro Pascal
Jennifer Aniston in Pedro Pascal
FOTO: Profimedia

Zaradi pomanjkanja informacij o igralčevih romantičnih razmerjih se na spletu nenehno pojavljajo govorice o njegovi spolni usmerjenosti. Ugibanja so se pojavila, ko so uporabniki družbenih omrežij opazili Pascalovo odkrito podporo pravicam skupnosti LGBTQ+. Čeprav Pascal ni niti spregovoril niti javno opredelil svoje spolne usmerjenosti, oboževalci ugibajo, da je morda gej ali biseksualec.

Za zdaj ne Pedro ne Rafael javnosti nista potrdila govoric o domnevnem romantičnem razmerju.

pedro pascal rafael olarra razjmerje fotografije govorice

Bodo prijateljice postale tekmice?

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
26. 02. 2026 09.21
Ful lepo. Res fajn, da se cel svet ukvarja s tem, s kom se on doma pod kovtrom valja. Ko bi se ljudje bolj zase brigali, bi bil svet lepsi.
Odgovori
+2
2 0
osservatore
26. 02. 2026 09.04
Kdo? Pedro? Ja jasno.
Odgovori
+2
2 0
zajfa
26. 02. 2026 09.27
hahaha
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543