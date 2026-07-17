De Niru se je Bertolucci med snemanjem sprva zdel nor

Hollywoodski igralec italijanskih korenin Robert De Niro je povedal, da je bil Bernardo Bertolucci zelo v redu. Vendar je v začetku mislil, da je nor. Najprej so namreč posneli prizor, v katerem je bil Alfredo Berlinghieri , ki ga je igral, že zelo star.

To je igralca zmedlo, ker je bil navajen snemanja prizorov, kot so si sledili tudi v filmu. A Bertolucci je imel po njegovih besedah svoj način. Prizor so potem res posneli še enkrat tudi na koncu, se je spominjal ob projekciji filma v okviru dogodka Kino na trgu.

Na pogovoru, ki ga je vodil italijanski pisatelj, režiser in univerzitetni profesor Antonio Monda iz New Yorka, je 82-letni zvezdnik priznal, da se marsičesa preprosto ne spomni več. Tako se denimo ni spomnil, kako je Bertoluccija sploh spoznal.

V filmu, v katerem je režiser prek usod veleposestniške in kmečke družine predstavil vzpon italijanskega fašizma, so poleg De Nira nastopila še številna znana imena, med njimi Gerard Depardieu, Donald Sutherland in Burt Lancaster.

Pri restavriranju filma so sodelovali 20th Century Fox, Paramount Pictures, Inštitut Luce-Cinecitta in Kinoteka Bologna, nadzor pa je bil v rokah Vittoria Storara, ki je bil pri Dvajsetem stoletju direktor fotografije.