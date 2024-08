Deadpool in Wolverine, ali se nasprotja privlačijo?

Poseben oddelek filma so neverjetne reference in gostujoče, t. i. "cameo" vloge številnih poznanih likov, seveda večinoma iz Marvel univerzuma. Tu so Henry Cavill (Cavillrine), Chris Evans (kapitan Amerika), Jennifer Garner kot Elektra in celo Wesley Snipes kot Blade, za katerega se zdi, kot da so ga potegnili naravnost iz naftalina in mu dodali celo sivo brado in pramen sivih las. A dejstvo je, da sta se Snipes in Reynolds spoprijateljila na snemanju filma Rezilo: Trojica (Blade: Trinity) izpred dvajsetih let, čeprav zgodbe govorijo ravno nasprotno, saj naj bi Snipes igral divo, ostajal v liku tudi po snemanju in s tem jezil sodelavce. Kako brez dlake na jeziku je Deadpool, nam pove stavek "Fox ga je ubil, Disney ga je vrnil, zdaj pa bo moral to početi do 90. leta," kar je neposreden komentar na Wolverinovo (neizbežno?) usodo. Seveda mu slednji ne ostane dolžan, z izjavami, da rdeče-črnega kolega niso sprejeli ne med Maščevalce ne v Može X.

Seveda je nemogoče spregledati skok v postapokaliptični svet Pobesnelega Maksa, kjer vlada plešasta Cassandra Nova (Emma Corrin), ki vas hote ali nehote spomni tudi na svet videoiger iz serije Borderlands (še ena filmska priredba, ki prihaja na velika platna). Težko je tudi mimo znanih pesmi, kot so The Power of Love (Huey Lewis & The News), The Lady in Red (Chris De Burgh), Hells Bells (AC/DC), Iris (The Goo Goo Dolls), ki jih zaslišimo ob nekaterih ključnih trenutkih filma, kot češnja na torti pa je veličastna izvedba Madonnine uspešnice Like a Prayer, ko se Deadpool trudi, da bi končno "nekaj pomenil".