Pokojni Val Kilmer v novi vlogi s pomočjo umetne inteligence: Mnenja deljena

Hči pokojnega igralca Vala Kilmerja, Mercedes Kilmer, je spregovorila o očetovi filmski vlogi, ki jo je ustvarila umetna inteligenca in je zanetila burno debato. Kilmerjev lik je bil za film namreč poustvarjen z generativno umetno inteligenco v sodelovanju z njegovimi nasledniki. Igralec, ki je lansko leto umrl po boju z rakom grla, je bil izbran za vlogo v zgodovinskem akcijskem filmu As Deep as the Grave, vendar je bil preveč bolan, da bi posnel svojo vlogo.

Val Kilmer FOTO: AP

Zdaj je v pogovorni oddaji Today Show njegova hči Mercedes povedala, da sama nima težav z očetovo vlogo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, kljub zavedanju da so odzivi njegovih oboževalcev zelo mešani. "Začelo se je kot način spopadanja z omejitvami njegove bolezni, potem pa se je razvilo v nekaj, pri čemer je res pomislil: 'Oh, počakaj. Imam priložnost postaviti zgled.' Mnenja so se razdelila na dva tabora. Ljudje, ki imajo morda bolj negotov položaj v industriji, so postali zaskrbljeni in zato umetno inteligenco vidijo kot grožnjo, kar je popolnoma razumljivo," je povedala. Po drugi strani pa je Valova odločitev požela tudi odobravanje: "Hkrati sem prejela veliko dobrih odzivov starejših ljudi, uveljavljenih v industriji, ki to vidijo kot način zaščite lastništva igralcev nad njihovim intelektualnim premoženjem. S to tehnologijo se moramo soočiti tako ali drugače, izogibanje pa ni nujno prava pot," je dodala.

Mercedes Kilmer. FOTO: Profimedia