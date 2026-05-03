Pokojni Val Kilmer v novi vlogi s pomočjo umetne inteligence: Mnenja deljena

Hči pokojnega igralca Vala Kilmerja, Mercedes Kilmer, je spregovorila o očetovi filmski vlogi, ki jo je ustvarila umetna inteligenca in je zanetila burno debato.
Kilmerjev lik je bil za film namreč poustvarjen z generativno umetno inteligenco v sodelovanju z njegovimi nasledniki. Igralec, ki je lansko leto umrl po boju z rakom grla, je bil izbran za vlogo v zgodovinskem akcijskem filmu As Deep as the Grave, vendar je bil preveč bolan, da bi posnel svojo vlogo.
Zdaj je v pogovorni oddaji Today Show njegova hči Mercedes povedala, da sama nima težav z očetovo vlogo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, kljub zavedanju da so odzivi njegovih oboževalcev zelo mešani.
"Začelo se je kot način spopadanja z omejitvami njegove bolezni, potem pa se je razvilo v nekaj, pri čemer je res pomislil: 'Oh, počakaj. Imam priložnost postaviti zgled.' Mnenja so se razdelila na dva tabora. Ljudje, ki imajo morda bolj negotov položaj v industriji, so postali zaskrbljeni in zato umetno inteligenco vidijo kot grožnjo, kar je popolnoma razumljivo," je povedala. Po drugi strani pa je Valova odločitev požela tudi odobravanje: "Hkrati sem prejela veliko dobrih odzivov starejših ljudi, uveljavljenih v industriji, ki to vidijo kot način zaščite lastništva igralcev nad njihovim intelektualnim premoženjem. S to tehnologijo se moramo soočiti tako ali drugače, izogibanje pa ni nujno prava pot," je dodala.
Coerte Voorhees, scenarist in režiser filma Deep as the Grave, je pred tem za Variety povedal, da je bila Kilmerjeva vloga v veliki meri zasnovana okoli njega.
"Pred kratkim sem pogledal seznam snemalnih dni in bil je pripravljen na snemanje. A je ravno preživljal zelo, zelo težko zdravstveno obdobje in ni mogel sodelovati. Njegova družina je ves čas poudarjala, kako pomemben se jim zdi ta film in da Val res želi biti del njega. Res je verjel, da je to pomembna zgodba, na kateri si želi, da bi se pojavilo njegovo ime. Prav ta podpora mi je dala samozavest, da sem rekel: 'V redu, gremo to narediti.' Kljub temu, da bi nekateri to lahko označili za sporno, je to tisto, kar si je Val želel," je povedal režiser.
