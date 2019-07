Ganjena do solz: Po 50 letih sem spet videla svojo sestro!

"Želela bi si, da bi Quentin Tarantino posnel zgodbo Sharon Tate in da bi jo zaigrala Margot. A vem, da to ni film, ki ga je napisal Quentin, kar razumem," je povedala v intervjuju za revijo Vanity Fair.

Kot vemo, so Sharon Tate umorili člani zloglasne "družine" Charlesa Mansona, leta 1969, v isto leto pa je postavljen tudi pričujoči film. V filmu sicer igra Leonardo DiCaprio kot fiktivni lik, igralec Rick Dalton in pa Brad Pitt kot njegov kaskaderski dvojnik Cliff Booth.

Priznala pa je, da jo je zelo ganilo, ko je slišala in videla Robbiejevo, ko je obiskala prizorišče snemanja filma.

"Spravla me je v solze, saj je zvenela povsem kot Sharon. Ton njenega glasu je bil čisto Sharonin, res me je ganilo in debele solze so se mi utrnile. Imela sem mokro majico. V bistvu sem spet videla svojo sestro, skoraj 50 let kasneje," je doživeto povedala.