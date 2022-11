Dejan Krupić o novem Hostarju: Samo upam, da se ljudje zares nasmejijo

Prvi film Pr' Hostar se lahko pohvali z nazivom najbolj gledanega slovenskega filma. Kot pravi Dejan Krupić , je to po eni strani ustvarjalo dodaten pritisk, po drugi pa niti ne. Želeli so se ponovno družiti in spet posneti nekaj zabavnega: "Malo smo ga delali zase, toliko nam je dogajalo. Bilo nam je všeč nadaljevanje, pa malo se podružiti, ampak potem – bolj ko razmišljaš o tem, večji pritisk je. Ampak se mi zdi, da se je s tem brez veze obremenjevati. Jaz samo upam, da se imajo ljudje dobro in se zares nasmejijo, ker je to cilj, da se malo sprostijo in zabavajo zraven."

Na vprašanje, kaj je bil ključ do uspeha prvega dela, je v intervjuju povedal: "Mislim, da je bil predvsem to, da smo prej delali na Youtubu serijo Pr' Hostar. Vse se je razvilo iz enega malo daljšega skeča, ki je skoraj prerasel v serijo na Youtubu, in to je trajalo več let. Nato je padla ideja, da bi naredili film, in smo ga naredili, potem pa so nam ljudje nekako vrnili uslugo in šli tolikokrat v kino."

Dejan se v filmu vrača kot Matevž. Njegov lik je zopet zaljubljen, tako kot v prvem delu. Zveza z Anastasijo je razpadla in zdaj ima v ljubezni malce več sreče. "Kolikor je Matevž smotan, ima kar srečo s puncami," v smehu pove Dejan.

Film Pr' Hostar dva promila si zdaj lahko ogledate po vseh kinematografih v Sloveniji. Prvi film Pr' Hostar pa je na voljo na VOYO.