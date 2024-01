Dejan Krupič: Veselimo se odziva gledalcev

Dejan pravi, da je posebnost te serije prav to, da so snemali na morju, v kampu v Novigradu, kjer so za namene snemanja serije postavili cel kamp, v katerem se velik del zgodbe tudi odvija. "V Novigradu smo postavili kamp kot studio in je zato zelo veliko eksterierov, veliko je posnetkov morja, veliko je narave, nekaj pa se dogaja tudi v Ljubljani. Ponosen sem, da smo naredili izdelek, za katerega mislim, da lahko čisto vsi člani ekipe stopimo in mislim, da bodo gledalci čutili to predanost in strast, s katero smo delali to serijo."

"Komaj čakamo, da bo serija končno ugledala luč sveta in da bodo gledalci videli, kaj smo ustvarili. Zelo se veselimo odzivov," je za 24ur.com povedal Dejan Krupić , urednik serije Skrito v raju , ki na POP TV prihaja že to pomlad. "Upam, da bo serija gledalce prikovala pred zaslonom na kavče za tisto eno uro zvečer. Zakaj? Mislim, da zato, ker smo se tokrat še malo bolj potrudili z vsemi izkušnjami, ki smo jih imeli s prejšnjimi seriji in smo res naredili izdelek, na katerega smo zelo ponosni. Tudi sama produkcija je bila zelo zahtevna, saj smo snemali pol na Hrvaškem, pol v Sloveniji. Mislim, da je tudi to ena od zanimivosti, ki bo pritegnila gledalce."

Glavni vlogi sta prevzela igralca Gaja Filač , ki igra Laro, in Matej Zemljič , ki igra Marka. Poleg tega, da bomo spremljali simpatijo in ljubezen dveh mladih likov pa se je ekipa serije Skrito v raju potrudila v lik vplesti tudi izjemno aktualno problematiko – okološko ozaveščenost. "Lara, ki jo igra Gaja, je lik, ki je ekološko osvečen, je morska biologinja, oz. želi to postati. Bolj kot to, da smo lik namenoma krojili po tem, je to bil nek organski proces pri ustvarjanju lika, vse tematike tranosti, obnovljive energije, hitre mode, so pomembne našim gledalcem in je bilo sila enostavno in naravno pisati ta lik, tudi Gaja, ko je uprizarjala lik Lare verjamem, da je lahko črpala iz sebe same. Lik Lare svoje vrednoste sporoča skozi svoj odnos do sveta, ne kupuje novih dragih oblek, raje reciklira, skrbi jo za dobrobit Ljubljanice in morja, odgovorno pristopa k prehranjevanju, čim bolj pazi na svoj ogljični odtis, reciklira, ampak s svojim početjem ni vsiljiva, temveč bolj navdihujoča."

Urednik serije pravi, da je dobro, da tudi skozi like opozarjajo na takšno ozaveščenost, saj se jim z nevsiljivim pripovedovanjem o okoljevarstvu tudi 'usedejo' nekatere ideje, ki so dandanes vedno bolj priljubljene. "Prepričan sem, da je to zares naša nova normala (nas vseh) in prepričan sem da je sedaj kul bit ozaveščen in recimo vreči smeti v koš, je pri nas standard, ne pa da se smeti meče po tleh. Sicer obravnavamo vse te tematike čim bolj realistično in ne moraliziramo skozi način pisanja serije ali skozi lik."

Krupić odaja, da lahko od serije pričakujemo dobre in zanimive like: "Igralska zasedba je res izvrstna in je nalogo opravila več kot odlično. Lahko pričakujemo tudi bogato in večplastno zgodbo, ki se ukvarja z aktualnimi tematikami v Sloveniji, ki so, roko na srce, aktualne že od osamosvojitve. Zgodba je prepletena med Ljubljano in kampom na Hrvaškem, tako da bo veliko morja v seriji saj smo snemali na Hrvaškem, kjer smo v namene snemanja postavili kamp. Ljubezen mladega para naleti na ovire večje kot sta si sama zamislila. Pri ustvarjanju serije pa smo želeli tudi vnesti nekaj aktualnih motivov in tako smo šli v smeri privatizacije zdravstva za 'krimič' linijo, želeli smo prikazati, kako stvari in dogovarjanja izsiljevanja potekajo v zakulisju, v vrtincu tega pa se znajdejo vsi naši glavni liki."