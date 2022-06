Dejan sumi, da se je njegova žena zagledala v Adama

Dejan se bo v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled vrnil h Gordani, a ne bo deležen tople dobrodošlice. Gordana: "Jaz te ne razumem in to se ne bo nikoli spremenilo. Mislim, da je obojestransko." Dejan bo sumil, da je za njune težave kriv Adam, v katerega naj bi se zagledala njegova žena. Adam bo sicer vse zanikal: "Vedite, da med nama ni ničesar. Dovolj imam izmišljotin in takšnih zadev."