'Dekle, ki se ni balo medvedov je zgodba o pogumu, identiteti in iskanju lastnega mesta v svetu'

"Dekle, ki se ni balo medvedov je kratki animirani film, ki temelji na stari balkanski ljudski pripovedi in je nastal po stripu scenarista Izarja Lunačka ter ilustratorke Dore Benčevič. Ko sem prvič naletela na njuno delo, me je takoj pritegnila Izarjeva pripoved in Dorine bogate, simbolne ilustracije – takoj sem vedela, da mora ta svet postati film. Ljudske pripovedi so me vedno fascinirale. V sebi nosijo protislovja mnogih generacij, a hkrati ostajajo brezčasne. Ta zgodba se mi je zdela še posebej aktualna danes, saj razmišlja o ženskosti, identiteti in pričakovanjih, ki jih družba postavlja ženskam. Postavljena je v magični svet, ki vzbuja občutek pustolovščine in odkrivanja, pri čemer se film naslanja na jezik vesternov– žanra, ki so ga tradicionalno zaznamovali moški junaki – in ga preobrača v žensko perspektivo. S protagonistko in izrazito ženskim pogledom smo želeli ta znani svet prikazati z drugačnega zornega kota," je o filmu povedala režiserka Leja Vučko .

"Film je zasnovan kot nemi pripovedni tok v sedmih poglavjih, kjer se ritem in čustva razvijajo skozi besedilo, kompozicijo in montažo. Kljub dvajsetminutni dolžini ga je ustvarila majhna, predana ekipa, ki je Dorine kompleksne ilustracije oživila s pomočjo programa Moho. V svojem bistvu je Dekle, ki se ni balo medvedov zgodba o pogumu, identiteti in iskanju lastnega mesta v svetu – pustolovščina, ki pripada vsem nam," je še dodala.

Film Dekle, ki se ni balo medvedov je dobil nagrado občinstva Slon na festivalu animiranega filma Animateka 2025. Glasbo sta ustvarila Magnifico in Schatz!.

Zgodba temelji na resnični albanski bajki, stari skoraj 1000 let, ki govori o tem, kako so se ženske v starih časih oblačile v moške in celo življenje pretvarjale, da so moški, da so lahko podedovale posestva. Te bajke so v evropski zgodovini tako posebne, da so dobile kar svojo klasifikacijo pravljic. Animirani film je namenjen najstnikom.