Dekleta navdušena nad sanjskim Tonijem: Izklesan si kot Apolon

Po spoznavnem večeru, po katerem so domov odšle tri od dvajsetih kandidatk, se romantično popotovanje Tonija Šćulaca šele dobro pričenja. Pričela pa so se tudi trenja med ostalimi dekleti. Na bojni nogi sta pevka Olivera in mlada Tamara , ki je med spoznavnim večerom že doživela prvi čustveni zlom. Tamara je bila mnenja, da se starejša kandidatka ne zna obnašati in si preveč dovoli. Olivera pa je pričakovala bolj spoštljiv odnos, poleg tega je bila mnenja, da Tamara s sanjskim Tonijem manipulira in igra.

Dekleta so se pomerila v igri med dvema ognjema. Toni je za vodji izbral Olivero in Mario . Prva je izbrala Danijelo , Polino in Mateo , druga pa Tamaro, Josipo in Doroteo. Igra se je pričela, Toni pa je opazil, da Tamara ni prav nič zainteresirana za igro. Spraševal se je, zakaj ni razpoložena, dekletom pa se je zdelo, da mladenka ves čas igra žrtev.

Prispelo je tudi že prvo Tonijevo sporočilo. Kandidatke so presenečene ugotavljale, kaj pomenijo mafini, na katerih so bile fotografije deklet, a ne vseh. Ko se jim je Toni pridružil, je izvedel, da je v hiši bilo turbulentno in dramatično, a o tem ni želel razpravljati. Na zmenek je povabil dekleta, ki niso dobila mafinov, napovedal pa je športno aktivnost. Tamara je upala, da Olivera ne bo povzročala težav, slednja pa je izjavila, da bo Tamara odslej zanjo nevidna.

Danijela je med igro z vodo polila Tonija, da bi pokazal, kaj skriva pod majico. Kandidatke so bile navdušene nad njegovim izklesanim telesom, njemu pa se je gesta zdela simpatična. Dekleta niso ostala samo pri pogledih, Dorotea in Olivera sta se malce preveč prepustili navdušenju in ga popraskali po hrbtu, a se ni prav nič pritoževal.

'Kot iz ameriškega filma'

Zmenka pa še ni bilo konec, dekleta so se namreč preoblekla in sedla v šolske klopi. Ko se jim je pridružil Toni, je Polina ugotavljala, da je pameten, srčkan in inteligenten hkrati, kar je zanjo popolna kombinacija. Toni je bil enako navdušen nad dekleti: "To je bil prizor kot iz ameriških filmov." Kandidatke pa so postale zaskrbljene, ko so izvedele, da jih čaka test. Dorotea je priznala, da ji ne gre dobro, ob tem pa izjavila, da se je za Tonija pripravljena naučiti fiziko in matematiko. Olivera se je želela odrezati najslabše, da bi si morda pridobila zasebne ure s profesorjem. Slednjemu pa ni ušlo, da so njegove učenke precej goljufale: "Kar je bilo zelo simpatično, ker so mislile, da tega nisem videl."

Sanjski moški v otroštvu tarča zbadljivk

Toni je nato odprl resnejšo temo. Povedal je, da so ga v šoli pogostokrat zbadali zaradi njegove ljubezni do učenja. Zaradi dobrih ocen je bil za sošolce piflar in se niso hoteli igrati z njim. Toni: "Kot otroka me je to precej prizadelo." Priznal pa je tudi, da je sam sodeloval pri zasmehovanju drugih, saj se je želel počutiti kot del ekipe. Po njegovi izpovedi so se odprla nekatera dekleta, spomnila pa so tudi na odnos Olivere do Tamare.