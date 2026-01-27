'Dekleta so pripravljena na vse in gredo do zadnje kaplje krvi'

Prva koktejl zabava je prinesla pravo eksplozijo čustev, negotovosti in rivalstva, kandidatke pa so že na samem začetku spoznale, da jih čaka vse prej kot mirna sezona. Ob prihodu v vilo je postalo jasno, da se je situacija zapletla – namesto enega sta v igri kar dva sanjska moška, kar je sprožilo plaz komentarjev in zmedenosti.

"To bo kaos," je sklenila ena kandidatka, druga pa je priznala: "Komaj čakam, da vidim, kakšen je drugi sanjski moški." Ko so se nove prebivalke vile zbirale, se je začelo merjenje moči. Komentarji so leteli na vse strani, nekatere pa so že ocenjevale, kdo jim predstavlja konkurenco. "Tisti, ki so glasni, nimajo prav veliko samozavesti," je dejala ena izmed njih, druga pa je dodala: "To bo zagotovo kaos."

Prava zmeda je nastala, ko so ugotovile, da so bile na zmenkih z različnimi moškimi. Vprašanja so se vrstila, dvomi so naraščali, presenečenje pa se je spremenilo v resno strategijo. "Všeč mi je, da sta dva, ker imamo potem tudi me dekleta pravico do izbire," je komentirala ena kandidatka.

Skozi večer so pogovori postajali vse bolj napeti, razdelitve pa vse bolj očitne. Ko se je večer končal, je bilo jasno eno – igra se je šele začela, odnosi pa so že resno načeti. "Vidim, da so dekleta pripravljena na vse in gredo do zadnje kaplje krvi," je sklenila ena kandidatka in napovedala burna nadaljevanja, ki šele prihajajo. Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.