Dekletom ni do skupnega zmenka, a za Petra in Karla se bodo potrudile

Novo pismo povzroča nelagodje in nezadovoljstvo. Vsa dekleta niso navdušena nad temo novega skupinskega zmenka. Kljub temu pa so nekatera presenečena, da so bila izbrana prav ona. Toda kar mnogim sprva ni bilo všeč, se kasneje spremeni v pravo navdušenje, v katerem bodo nekatere celo prepoznajo svoje nove talente.
Katera si bo zaslužila zmenek ena na ena s Karlom in Petrom? "Borila se bom do konca," bo slišati med dekleti. In trud se bo najbolj spretnim zagotovo obrestoval, poleg romantičnega druženja s fantoma pa je tu še možnost osvojitve nove vrtnice.
