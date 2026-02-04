Naslovnica
Film/TV

Dekletom ni do skupnega zmenka, a za Petra in Karla se bodo potrudile

Ljubljana, 04. 02. 2026 11.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Novo jutro v vili se bo začelo s pogovori o preteklih zmenkih. Ena od deklet se bo še posebej hvalila o vzdušju na zmenku, kar pa ne bo ostalo neopaženo pri drugih kandidatkah. So to laži ali je bil zmenek resnično poln romantike?

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17:15 na POP TV. 

Novo pismo povzroča nelagodje in nezadovoljstvo. Vsa dekleta niso navdušena nad temo novega skupinskega zmenka. Kljub temu pa so nekatera presenečena, da so bila izbrana prav ona. Toda kar mnogim sprva ni bilo všeč, se kasneje spremeni v pravo navdušenje, v katerem bodo nekatere celo prepoznajo svoje nove talente.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Katera si bo zaslužila zmenek ena na ena s Karlom in Petrom? "Borila se bom do konca," bo slišati med dekleti. In trud se bo najbolj spretnim zagotovo obrestoval, poleg romantičnega druženja s fantoma pa je tu še možnost osvojitve nove vrtnice.

Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

sanjski moški hrvaške voyo poptv

