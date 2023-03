Delovna akcija se na POP TV vrača 11. marca

"Gradimo novo upanje," preprosto svoje poslanstvo opisuje Ana Praznik in doda, da se vsako leto projektu preda 110-odstotno. In ko smo že pri številkah: do sedaj je bilo posnetih 45 oddaj in prenovljenih 35 hiš oziroma stanovanj. Za eno sezono vsak izmed 10 avtomobilov prevozi poprečno 4000 kilometrov.

Težko je ostati ravnodušen, ko spremljaš zgodbe ljudi in njihove usode. "Najprej tečejo solze obupa, potem solze veselja," pravi ekipa.

"Res je lepo spoznanje, da še obstajajo kolektivi, ki se združujejo v skupnost, ki je v vsakem trenutku pripravljena pomagati in je ni sram izkazati ljubezni do sodelavcev in pripadnosti. Nikoli recimo ne bom pozabila presenečenja za mojstre, ko so prejeli kraljevski tretma v toplicah, obiska Modrijanov in njihove dobrote ter situacij, ko ljudem, ko izvejo, da jim bomo prenovili dom, popustijo vse zavore in se od sreče zjokajo. To so trenutki, ki tudi mene prevzamejo," razlaga Ana.

Takih trenutkov bo precej tudi v novi sezoni, ki se vrača na POP TV, dan prej pa na VOYO. Se vidimo v soboto, 11. marca, ob 20.00 na POP TV!