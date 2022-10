Delovna akcija se vrača: 'Veliko ljudi se boji, kaj bodo rekli sosedje'

"Jaz sem odlično, Delovna akcija se vrača, z njo pa nove družine in nove prenove!" Tako je veselo novico o novi sezoni Delovne akcije pospremila voditeljica Ana Praznik. Punca širokega nasmeha in toplega srca je z ekipo mojstrov odločena, da bo tudi v prihodnje risala lepši jutri in toplejši dom družinam, ki to potrebujejo. "Nove sezone seveda ni brez družin," je pozvala. "Z mojstri komaj čakamo, da poprimemo za načrte in orodja. Ampak najprej potrebujemo prijave."

Kot nam je zaupala Ana, ima veliko ljudi pomisleke ob prijavi, češ kaj bodo rekli drugi. "Veliko ljudi nam piše, da bi radi, da vstopimo v njihove domove, a se bojijo, kaj bodo na primer rekli sosedje, kako se bodo obnašali pred kamerami ... Kaj bodo rekli drugi, ni pomembno. Pomembno je, da vam omogočimo boljše življenje. Živi se samo enkrat, in če se bomo ves čas ozirali nazaj in razmišljali, kaj menijo drugi, nikoli ne bomo zaživeli zares."