Delovna akcija vsako nedeljo na POP TV in pri vas doma!

V preteklih sedmih letih so prenovili več kot 70 domov. Obiskali so vse dele Slovenije, saj pomoč ne pozna meja, nobena vas ni predaleč, nobena dolina preozka in noben hrib previsok. Slovenci smo ponosni ljudje in se ne želimo izpostavljati, kadar življenje ni prijazno z nami. Bolezen. Brezposelnost. Vsako pomanjaknje nas osami. Raje si nadenemo masko z nasmeškom in se pretvarjamo, da bomo zvozili, kot da bi prosili za pomoč.

Ana Praznik

A Ana in mojstri so tukaj, da pišejo lepe zgodbe. Lepšo prihodnost, toplo in svetlo. Varno. Kjer se počutimo – doma. Ana Praznik: "V preteklih sezonah smo spoznali ogromno stisk ljudi, ki jim usoda res ni bila naklonjena. Kjer smo se velikokrat vprašali, kako je lahko tako krivična. Ena napačna poteza in vse se sesuje kot domine. Zato smo tukaj mi. Da te domine postavimo nazaj. Da ljudem vrnemo vero v lepši jutri. Otrokom pobarvamo sobe z veseljem, kamor bodo ponosno povabili prijateljčke in kjer bo hladilnik spet poln, radiatorji topli in bo streha brez lukenj. Da zakrpamo srca in narišemo nasmehe." Odprto imamo prijavnico za novo sezono, prijave sprejemamo na: delovnaakcija.si.