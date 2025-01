Demi Moore osvojila prvo večjo nagrado v karieri: Vesolje je reklo, da še nisem zaključila

"Trenutno sem v šoku. To delam že več kot 45 let in nocoj sem kot igralka osvojila svojo prvo nagrado. Tako sem počaščena in hvaležna. Pred 30 leti mi je producent rekel, da sem drugorazredna igralka. Takrat sem verjela, da si nagrad, kot je ta, ne zaslužim. Mislila sem, da ne bom nikoli posnela filma, ki je zelo uspešen in ki zasluži veliko denarja. Da ne bom nikoli priznana kot igralka in to sem dejansko verjela. To me je s časom tako razjedalo, da sem pred nekaj leti dejansko pomislila, da je to to, da je moje kariere počasi konec, da sem morda naredila, kar mi je bilo dano, in da je to to. In ko sem bila na najnižji točki svoje igralske samozavesti, me je prestregel ta magični, drzni, pogumni, neobičajni in popolnoma nor scenarij z naslovom Substanca. Vesolje mi je na tej točki reklo, da še nisem zaključila."