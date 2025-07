Dennis Quaid o zakonu z 39 let mlajšo: Življenje z njo je zame raj

Ko ustreli ljubezenska puščica, ni pomembno več veliko – niti leta ne, dokazuje priljubljeni ameriški igralec Dennis Quaid , ki je v srečnem zakonu z 39 let mlajšo Lauro Savoie . Par se je spoznal leta 2019 na poslovnem dogodku, kjer ju je predstavil skupni prijatelj in še isto leto dahnil usodni 'da'. Zvezdnik je takrat razkril za tuje medije, da je šlo za "ljubezen na prvi pogled." Zdaj je podrobno spregovoril o zakonskem življenju kljub veliki starostni razliki.

71-letni Quaid do zdaj ni imel sreče v ljubezni, poročen je bil namreč trikrat, od tega deset let z igralko Meg Ryan, preden je nato spoznal svojo sorodno dušo, kot je prepričan. "To je najbolj pristen in najtesnejši odnos, kar sem jih imel s komer koli," je o zakonu z 32-letno Lauro nedavno povedal igralec.

K temu je dodal iskreno: "Ne vem, zakaj je bog čakal tako dolgo, da mi jo je pripeljal in da sem jo spoznal, ampak res sem vesel, da sva se spoznala. Vesel, da sem stopil v njeno življenje oziroma ona v moje." Laura in Dennis o svojem odnosu pogosto govorita javno, zaljubljenosti nista skrivala niti na začetku, in kot kaže, je vse točno tako, kot se zdi sodeč po družbenih omrežjih: "Vsak dan z njo je raj," je namreč potrdil zvezdnik serije Sovereign.