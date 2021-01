Denzel Washington, Jared Leto in Rami Malek v priredbi trilerja iz 90. let

Oskarjevci Denzel Washington, Jared Leto in Rami Malek so skupaj zaigrali v priredbi noir detektivskega trilerja iz 90. let minulega stoletja The Little Things (Malenkosti).

icon-expand Denzel Washington FOTO: Profimedia Dogajanje filma The Little Thingsje postavljeno v losangeleško podzemlje v 90. letih. Denzel Washington v njem igra skorajda upokojenega policista, ki združi moči z mladim narednikom (Rami Malek), da bi skupaj izsledila osumljenca grotesknih umorov (Jared Leto). Režijo in scenarij podpisuje John Lee Hancock, ki je v sodelovanju s priznanimi igralci na novo zgradil like iz izvirnika, je pa ohranil čas dogajanja konec minulega stoletja. Gre za obdobje pred mobilnimi telefoni in pred s forenzičnimi pristopi zaznamovanimi preiskavami. icon-expand Rami Malek FOTO: Profimedia Hancock si je po pisanjuAFPThe Little Things zamislil kot temačen odgovor na filme iz 90. let s policijskim parom v ospredju. Njegov namen je bil, da bi se spoprijel z žanrom in ga hkrati pretresel. Po pisanjuAFPv filmu ni nič tako, kot se zdi, od skrivnostnega osumljenca do namigov za rešitev primera. Hkrati pa bodo gledalci spremljali policista, ki se na lovu za morilcem spopadata z lastnimi demoni. icon-expand Jared Leto FOTO: AP Washington je v izjavi za medije dejal, da se je ekipi pridružil, ker ga je prepričal "drugačen" scenarij, Malek pa je bil navdušen nad sodelovanjem z velikim zvezdnikom, hkrati je pohvalil Leta, s katerim je trojica ustvarila"eksplozivno energijo". Leto, ki je večkrat nastopil v vlogah negativcev, je dejal, da sprva ni bil za ponovni prestop na temno stran, a je tudi njega prepričal scenarij, še navaja AFP. icon-expand