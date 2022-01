Denzel Washington sporočil, da bo znova zaigral Pravičnika

V intervju za portal Collider je Washington dejal, da se počasi sestavljajo vsi koščki, ki so potrebni za snemanje tretjega filma Pravičnik : "Napisan je scenarij za tretji film v franšizi Pravičnik, tako da je to naslednji projekt, v katerem bom sodeloval. Vrniti se moram v formo, da bom lahko pretepal ljudi. Najprej tragedija Macbeth, nato pa film, v katerem pretepem nekaj ljudi. Ne bi moglo biti bolje . "

Prvi film o Pravičniku je bil premierno predstavljen leta 2014, zasnovo zanj pa so si ustvarjalci izposodili pri seriji iz 80. let prejšnjega stoletja, v kateri je zaigral Edward Woodward. Washington je takrat prvič stopil v čevlje Roberta McCalla, ki iz krempljev ruske mafije rešuje najstniško prostitutko Teri. To je zaigrala Chloe Grace Moretz. Štiri leta pozneje je izšel drugi film te franšize, v katerem sta moči znova združila Washington in Fuqua, Robert McCall pa tokrat maščuje smrt svoje dobre prijateljice Susan Plummer, ki je bila umorjena, in hkrati ugotovi, da za njenim umorom stojijo njuni nekdanji sodelavci. Plummerjevo je zaigrala Melissa Leo.