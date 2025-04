Depeche Mode napovedali koncertni film M

"Posnetki s treh popolnoma razprodanih koncertov na stadionu Foro Sol v Ciudad de Mexicu, gledani skozi ustvarjalni objektiv Fernanda Friasa, vlečejo vzporednice med temami zadnjega albuma Depeche Mode Memento Mori in globoko zakoreninjenimi temami smrti in umrljivosti v mehiški kulturi," so o filmu zapisali pri Sony Music.

Omenjeni album je zasedba izdala marca 2023 in je njihov 15. studijski album po vrsti. Nastal je kot prvi album pevca Dava Gahana in tekstopisca Martina Gora brez ustanovnega člana zasedbe, klaviaturista Andyja Fletcherja , ki je maja 2022 nepričakovano umrl v starosti 60 let.

Skupina, znana po skladbah, kot so Enjoy The Silence, People Are People, Just Can't Get Enough in Master And Servant, je nastala leta 1980. Ima svoje zveste oboževalce, doslej pa je prodala več kot 100 milijonov plošč. Album Memento Mori je bil leta 2023 eden najbolj uspešnih albumov leta v Nemčiji.

Turneja, ki so jo izvedli v podporo plošči, je vključevala 112 koncertov po Evropi, Severni Ameriki in Mehiki pred več kot tremi milijoni oboževalcev.