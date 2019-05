Depp v filmu V pričakovanju barbarov

Drama v ospredje postavlja osebno stisko protagonista, ki ga bo igral Mark Rylance, ki noče sodelovati pri mučenju ujetih barbarov, njegov nasprotnik pa je povzpetni polkovnik tajne policije (Robert Pattinson).Johnny Depp bo upodobil polkovnika Jolla, ki vodi ekspedicijo posebnih sil z namenom, da ujame barbare, ki jih pozneje muči pred javnostjo.

Film bo, kot piše The Hollywood Reporter,predstavil osupljivo alegorijo med vojnimi zatiralci in žrtvami, v kateri se mora Pattinsonov lik Mandel odločiti med tem, kaj se mu zdi prav, in odgovornostjo, ki jo ima do Cesarstva.

Roman V pričakovanju barbarov po mnenju poznavalcev velja za najbolj dovršeno Coetzeejevo delo. Delo je postavljeno v nedoločljiv čas in prostor Cesarstva. Roman je v prevodu Jureta Potokarja na voljo tudi v slovenščini, sicer pa je film že v post-produkciji.