Deppu priznanje za življenjsko delo na filmskem festivalu v Rimu

Modi – Three Days on the Wing of Madness prikazuje burno življenje Modiglianija v Parizu leta 1916. Film, v katerem so zaigrali Riccardo Scamarcio, Al Pacino in Antonia Desplat, bo v Rimu prikazan po svetovni premieri na filmskem festivalu v San Sebastianu.

Depp bo v Rimu počaščen v času, ko poskuša za seboj pustiti pravne spore z nekdanjo soprogo Amber Heard. Čeprav si njegova hollywoodska kariera še ni povsem opomogla od negativne publicitete, ki je spremljala ločitev, ostaja priljubljen na mednarodni ravni, filmska skupnost v Evropi ga še vedno sprejema. Leta 2023 je zgodovinska drama Jeanne du Barry, v kateri je zaigral v v vlogi Ludvika XV., odprla filmski festival v Cannesu.

Letošnjega filmskega festivala v Rimu se bosta udeležila tudi Viggo Mortensen in Francis Ford Coppola, ki bosta prejela posebni priznanji. Mortensen bo predstavil svoj novi vestern The Dead Don't Hurt, za katerega je napisal scenarij, ga režiral in v njem tudi zaigral. Coppola bo predstavil svojo znanstvenofantastično epopejo Megalopolis, še piše spletni portal.