Deset trenutkov, ki so zaznamovali zgodovino oskarjev

Zaušnica, ki je razdvojila svet Težko je govoriti o trenutkih, ki so zaznamovali zgodovino oskarjev, brez zloglasne zaušnice iz leta 2022, ko je Will Smith fizično obračunal s Chrisom Rockom. Komik se je na odru pošalil na račun obrite pričeske Smithove soproge Jade, kar je igralca, ki je nato še isti večer prejel oskarja za glavno moško vlogo, vrglo iz tira. Skočil je na oder, komiku zabičal, naj ne govori o njegovi ženi, in ga udaril. Zaušnica je razdvojila javnost. Medtem ko so nekateri Rockovo šalo označili za neprimerno, Smithov odziv pa pripisali odzivu soproga, ki brani svojo ženo, so bili drugi mnenja, da na podelitvi oskarjev ni prostora za nasilje. S tem se je strinjala tudi Akademija, ki je Willa Smitha za desetletje izključila iz svojega kroga.

Padec Jennifer Lawrence Leto 2013 si bo igralka Jennifer Lawrence zapomnila za vse življenje. Ne le, da je osvojila oskarja za najboljšo igralko, na poti na oder se je pred očmi celotnega sveta spotaknila in se pobližje spoznala s stopnicami. Igralka je kasneje razkrila, da je bila za spodrsljaj kriva sicer prečudovita Diorjeva kreacija, ki pa ni bila najbolj prijazna za uporabo. Igralki, ki si je ob padcu od sramu zakrila obraz, so stanovski kolegi namenili bučen aplavz in stoječe ovacije.

(Pre)drzna Cher Golo kožo in skoraj kostumsko opravo je na oskarjih predstavila glasbenica Cher, ki je v sodelovanju z Bobom Mackiejem takrat dodobra zatresla konservativno igralsko industrijo. "Vedela sem, da me ne jemljejo resno, zato sem si dala duška," je svojih modnih odločitvah, ki sta z leti postali ikonični, zagovarjala v intervjuju za Vogue.

Golo kožo in skoraj kostumsko opravo je na oskarjih predstavila glasbenica Cher. FOTO: Profimedia icon-expand

Angelina Jolie poljubila svojega brata Angelina Jolie in njen brat James Haven sta v začetku tisočletja poskrbela za burn odziv javnosti. Spomnimo, po tem ko je osvojila kipca v kategoriji za najboljšo stransko vlogo v filmu Nore in svobodne, je zvezdnica brata poljubila kar na usta, po mnenju mnogih pa je bil poljub nekoliko predolg za poljub med sorojencema. "Tako sem v šoku in tako sem ta trenutek zaljubljena v svojega brata," je dejala v svojem zahvalnem govoru. Hollywoodska zvezdnica je svojega brata v javnosti nato še večkrat poljubila na usta, svojo odločitev pa argumentirala z besedami: "Žalostno je, da se lahko nekaj tako čudovitega in čistega sprevrže v cirkus."

Angelina Jolie z bratom Jamesom Havenom. FOTO: AP icon-expand

Oskarjev sebek Težko je verjeti, da mineva že desetletje od nastanka oskarjevega sebka. Leta 2014 je splet 'zrušil' skupinski zvezdniški sebek. Kameri so svoj prešeren hollyoodski nasmešek pokazali Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Ellen DeGeneres, Bradley Cooper, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Angelina Jolie in Lupita Nyong'o ter njen brat Peter.

Leta 2014 je splet 'zrušil' skupinski zvezdniški sebek. FOTO: Profimedia icon-expand

Zmešnjava s kuvertama "Zgodila se je napaka," so besede, ki so zaznamovale podelitev oskarjev leta 2017. Po tem ko je bil film Dežela La La razglašen za najboljši film in se je ekipa že veselila najpomembnejšega kipca večera, se je izkazalo, da je prišlo v zaodrju do zmešnjave s kuvertama. Oskarja za najboljši film je v resnici osvojil film Mesečina. "To ni šala. Film Mesečina je osvojil oskarja za najboljši film," je odmevalo po dvorani, polni šokiranih gledalcev.

Idina Menzel je postala Adele Dazeem Igralka in glasbenica Idina Menzel je leta 2014 sodelovala pri enem najuspešnejših animiranih filmov v zgodovini. Glas je posodila liku Elze v risanki Ledeno kraljestvo ter se zavihtela na vrhe glasbenih lestvic s hitom Let it go, ki ga je zapela tudi na podelitvi oskarjev tisto leto. Njen nastop je napovedal John Travolta. Med napovedjo se je zvezdniku jezik zapletel do te mere, da je ime nastopajoče izgovoril popolnoma narobe in tako je Idina Menzel postala Adele Dazeem. Prav letos mineva deset let od tega zabavnega spodrsljaja.

Marlon Brando in Sacheen Littlefeather Skok v zgodovino. Leta 1973 je Marlon Brando za vlogo v kultnem Botru prejel oskarja za najboljšega igralca, na oder pa je namesto njega zakorakala Sacheen Littlefeather, predstavnica avtohtone ameriške skupnosti. V igralčevem imenu je zavrnila filmsko nagrado, pojasnila, da je igralec zaradi "spornega ravnanja z Indijanci v filmski industriji in filmih, ki se predvajajo po televiziji" ne more sprejeti in ob vzklikih neodobravanja iz dvorane izrazila željo, da bi se naša srca v prihodnje srečala z ljubeznijo in radodarnostjo.

Sacheen Littlefeather, predstavnica avtohtone ameriške skupnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Goli aktivist Leta 1974 je na oder oskarjev pritekel gol umetnik, fotograf in aktivist Robert Opel. Goli tek po odru je izvedel kot del svojega umetniškega projekta, s katerim se je želel postaviti po robu družbi, ki je bila po njegovem mnenju preveč konformistična. Opel ni bil aretiran, britanski igralec David Niven, ki je takrat podeljeval nagrado, se je na podvig odzval s šalo: "Ali ni zanimivo, da edini smeh, ki ga bo ta moški kadar koli izvabil v svojem življenju, izhaja iz dejstva, da se je slekel in pokazal svoje pomanjkljivosti?"

Igralec David Niven in goli aktivist Robert Opel. FOTO: AP icon-expand

12-minutne stoječe ovacije za legendarnega Charlieja Chaplina Legendarni Charlie Chaplin, ki je bil v šestdesetih letih praktično izgnan iz ZDA, se je leta 1972 tja vrnil, da bi prejel oskarja za življenjske dosežke. Filmski kolegi so ga počastili z 12-minutnimi stoječimi ovacijami, Chaplina pa je to ganilo do solz, oskarja pa pa je bil zelo vesel. V govoru je dejal, da so vse besede v tem trenutku odveč in premalo. "Rečem lahko le hvala za to čast. Vsi ste čudoviti, prijazni ljudje."