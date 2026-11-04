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Desetletje Pr'Hostar: iz omar so potegnili še nikoli videne posnetke

Ljubljana, 04. 11. 2026 17.22 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek
Pr' Hostar

Mineva desetletje, odkar je domača satirična komedija Pr'Hostar zavzela kinodvorane in podirala rekorde gledanosti. Kar se je začelo kot gverilski podvig skupine zanesenjakov, je nazadnje postalo eden največjih uspehov v zgodovini slovenskega filma. Ob jubileju se zgodba majhnih ljudi velikih src za en sam večer vrača na veliko platno, ustvarjalci pa bodo občinstvu prvič pokazali tudi doslej neobjavljene posnetke.

Pr'Hostar je slovensko občinstvo najprej osvojil kot spletna serija, ki je s sočnim besediščem, nepozabnimi liki in neposrednim humorjem navduševala na YouTubu. Njeni ustvarjalci so se nato odločili, da bodo zgodbo o propadajočem gorenjskem hotelu in osebju, ki ima svojega direktorja poln kufer, preselili še na veliko platno. Da bodo s tem sprožili enega največjih filmskih fenomenov v Sloveniji, si takrat niso mogli niti predstavljati.

Pr'Hostar praznuje 10 let.
Pr'Hostar praznuje 10 let.
FOTO: Karantanija Cinemas

Brez zunanjega financiranja, brez podpore utečenih produkcijskih kanalov in brez zagotovila, da bo spletno občinstvo odšlo tudi v kino, so Goran Hrvaćanin, Dejan Krupić in režiser Luka Marčetić ustvarili senzacijo. Že prvi konec tedna si je Pr'Hostar ogledalo 28.160 gledalcev, s čimer je Marčetić podrl tudi rekord otvoritvenega vikenda med slovenskimi režijskimi prvenci. V pičlih enajstih dneh je osvojil tri zlate role, kar pomeni 75.000 gledalcev, skupno pa jih je v kinodvorane privabil več kot 200.000 in postal najbolj gledan slovenski film.

Ekipa Pr'Hostar po prvih 50.000 ogledih.
Ekipa Pr'Hostar po prvih 50.000 ogledih.
FOTO: Karantanija Cinemas

Pr'Hostar sicer ni bil po okusu vseh. Ob njegovem robatem humorju in sočnem besedišču je marsikdo vihal nos, a občinstvo je v zgodbi o hotelskem osebju, ki se upre pogoltnemu direktorju in skuša preprečiti prodajo hotela, očitno prepoznalo nekaj zelo domačega. Večno nezadovoljstvo s šefi, občutek, da te nekdo vleče za nos, in želja, da bi vsaj enkrat stvari vzel v svoje roke. Vse skupaj zapakirano v gorenjsko trmo, brez dlake na jeziku in z liki, ki jih ni bilo težko prepoznati tudi zunaj filmskega platna.

Deset let v omari. Zdaj prvič pred občinstvom

Ob desetletnici se je Pr'Hostar za en sam večer z jubilejno projekcijo vrnil v Emono. In ker se za tako obletnico spodobi še kaj več kot obujanje spominov, so prvič javno pokazali tudi doslej neobjavljene posnetke. Čeprav je od premiere minilo že deset let, je Pr'Hostar v marsičem še vedno presenetljivo aktualen. Leta 2016 je bil v razsulu hotel. Leta 2026 je v razsulu vse. Cene so šle gor, živci dol, na šiht hodimo še vedno, v kine pa tudi.

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