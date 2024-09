Dež je na filmskem festivalu v Sarajevu prekinil premiero filma Praslovan

Že, ko je po spletu zakrožil napovednik filma Praslovan s takšnimi kalibri, ki opisujejo Zorana Predina, kasneje ob najavi premiere dokumentarnega filma na festivalu v Sarajevu zanimanje medijev in javnosti iz širše regije ni presenetilo nikogar. No, skoraj nikogar.

"Jaz osebno sem zelo presenečen nad tem, kako tretirajo naš film, koliko medijske pozornosti je prejel, čeprav ga večina sploh še ni videla. Verjetno ga čutijo," je dejal režiser filma Slobodan Maksimović.

Zoran je sinoči na sprejemu na rdeči preprogi festivala užival v družbi družine in prijateljev, med njimi tudi Branka Đurića in Tanje Ribič. Malo nervoze je sicer bilo prisotne, saj je velik del filma posvečen tako velikim uspehom kot tudi kakšnemu spodrsljaju v njegovi bogati karieri."Dajte ga pozorno spremljati, ker jaz bom sedaj vse to pozabil. Jaz si bom naredil v glavi prostor, ga zbrisal, uredil in šel naprej," je dejal Zoran Predin.

Celovečerec o enem največjih rock zvezdnikov in tekstopiscev nekdanje Jugoslavije gre po Sarajevu na dolgo pot naprej."Regionalne premiere, Srbija, Hrvaška, Slovenija, Velika Britanija, ZDA, Albanija, Indija in Severna Koreja," je povedal režiser.

Vtisi ob sprejemu na jubilejnem 30. filmskem festivalu v bosanski prestolnici bodo za celotno ekipo ostali v arhivu najlepših spominov. "Ob tej obletnici so spet pokazali, da obvladajo. Da je to dejansko eden najboljših festivalov v Evropi, na svetu," je zatrdil Predin.

V Sarajevu pa slovenski film še ni rekel zadnje. Več o nocojšnji svetovni premieri mladinske kriminalne drame Tartinijev ključ režiserja Vincija Vogue Anžlovarja pa v jutrišnjem Pop Inu.