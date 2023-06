Diane Keaton dobila vlogo v Botru, ker je 'imela nekaj več'

Režiser Francis Ford Coppola je v zgodbi na Instagramu svojim sledilcem dejal, da ga lahko vprašajo kaj o njegovem življenju, delu in karieri. Eno izmed vprašanj mu je postavila tudi igralka Diane Keaton, ki je zapisala: "Zakaj za vraga si me izbral za Botra?" Vprašanje ji verjetno že dolgo časa leži na duši, saj je v legendarni uspešnici zaigrala leta 1972. V čevlje Kay Adams-Corleone, žene Michaela Corleona (Al Pacino), je nato stopila tudi v drugem in tretjem delu kriminalne drame.

84-letni Coppola je igralki odgovoril: "Izbral sem te, ker, čeprav si morala igrati bolj resno/dolgočasno ženo, je bilo na tebi nekaj več, nekaj globokega, smešnega in zelo zanimivega. (Imel sem prav)," je ponosno zapisal. Dodal je, da je Keatonovo prvič gledal v brodwayskem muzikalu Lasje, kjer je bil navdušen nad njenim petjem. "Fred Astaire me je povabil, da si skupaj z njim ogledam muzikal Lasje. Bila si del zasedbe in spomnim se tvojega čudovitega vokala."