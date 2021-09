Diane Kruger in Ray Nicholson bosta zaigrala v trilerju Out of the Blue

Diane Kruger in Ray Nicholson, sin igralcev Jacka Nicholsona in Rebecce Broussard, bosta zaigrala v trilerju Out of the Blue po scenariju in v režiji Neila LaButeja. V filmu Marilyn, ki jo igra Diane Kruger, s svojo enigmatično lepoto očara Connorja (Ray Nicholson) in njegovo življenje spremeni v "fantazijski svet".

icon-expand Ray Nicholson gre po očetovih stopinjah. FOTO: Profimedia Idilično ljubezensko zvezo med Marilyn in Connorjem nekaj zaznamuje – Marilyna zveza z izkoriščevalskim možem, ki ima iz prejšnjega zakona vzkipljivo hčer. Connor, sicer zaznamovan z nasilno preteklostjo, je zaradi tega nesrečen in bi storil skoraj vse, da bi moža svoje ljubezni videl mrtvega, je vsebino povzel za film specializirani portal Deadline. Film Out of the Blue bo nastal pod okriljem produkcijske hiše Quiver Distribution, potencialnim kupcem pa ga bodo prestavili že na bližnjem filmskem festivalu v Torontu. Režijo in scenarij podpisuje Neil LaBute, ki je po besedah producentov "eden najbolj inovativnih in udarnih sodobnih filmarjev". Dodali so, da je vznemirljivo opazovati, kako film dobiva obliko v sodelovanju s talentiranima igralcema Diane Kruger in Rayem Nicholsonom, po pisanju portala Deadline pa se že veselijo začetka snemanja. icon-expand Diane Kruger bo zaigrala Marilyn. FOTO: Profimedia