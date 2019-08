DiCaprio in Pitt v kino zvabila tudi naše estradnike

Po svetovni majevski premieri v Cannesu si težko pričakovan film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu zdaj lahko ogledamo tudi v slovenskih kinematografih. V novem delu z oskarjem nagrajenega režiserja in scenaristaQuentina Tarantina je združila moči osupljiva igralska zasedba, ki jo sestavljajo Brad Pitt, Leonardo DiCaprioin Margot Robbie. Hkrati je to tudi prvi film, v katerem sta skupaj zaigrala DiCaprio in Pitt.