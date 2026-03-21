DiCaprio in Scorsese sta se lotila sedmega skupnega celovečernega filma

Za Jennifer Lawrence je to prvo sodelovanje s slavnim režiserjem Martinom Scorsesejem . Prve fotografije s snemanja prikazujejo Leonarda DiCapria z brki in klobukom ter Lawrence na zasneženi cesti. V igralski zasedbi so tudi Mads Mikkelsen , Patricia Clarkson in Jared Harris .

Zgodba filma temelji na romanu ameriškega avtorja Petra Camerona in se vrti okoli zakonskega para, ki želi v majhnem evropskem mestecu posvojiti otroka iz sirotišnice. Med iskanjem otroka in preizpraševanjem svojega življenja pa se resničnost zamegli.

DiCaprio in Scorsese sta od leta 2002 skupaj posnela šest celovečernih filmov, med njimi Newyorške tolpe, Letalec, Dvojna igra in Zlovešči otok. Njun doslej zadnji skupni film, drama Morilci cvetne lune, ki govori o umorih članov indijanskega plemena Osage v 20. letih prejšnjega stoletja, je v kinematografe prišel leta 2023.