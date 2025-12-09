Dick Van Dyke tik pred 100. rojstnim dnem: Vse zanima moja skrivnost

Dick Van Dyke, ikona filmskega platna, bo kmalu dopolnil častitljivih 100 let. Ob tem poudarja, da je njegov recept za dolgo življenje preprost: izogibanje negativnim čustvom, ki človeka razjedajo od znotraj, ter opustitev kajenja in alkohola. Po drugi strani pa: ljubezen in prijateljstvo sta ga gnala naprej.

Dick Van Dyke, ki je najbolj znan po vlogi v filmu Mary Poppins, bo čez nekaj dni proslavil stoti rojstni dan. Tromestna številka, za katero si ni nikoli mislil, da jo bo dočakal, je razkril igralec in k temu dodal: "Resnica je, da če bi vedel, da bom tako dolgo živel, bi bolje skrbel zase."

Dick Van Dyke FOTO: AP icon-expand

Kljub temu nanj dežujejo vprašanja o skrivnosti za tako dolgo življenje, na katere zvezdnik odgovarja: "Mislim, da sta bili za moje dobro zdravje ključni dve zadevi. Odpovedal sem se uživanju alkohola in kajenju." V mladosti se zvezdnik tega sicer ni zavedal in je kot mnogi pretiraval tako s pitjem alkohola kot tudi s kajenjem, nato pa je spoznal, da to močno škodi njegovemu zdravju. "Preveč sem kadil. Bil sem že v petdesetih, ko sem spoznal, da sem pravzaprav navaden odvisnik." Leta 1972 je bil igralec zaradi alkoholizma tudi hospitaliziran, veliko težje pa je opustil kajenje. "Na koncu sem se uspešno rešil alkohola, cigaret in vseh ostalih stvari – mislim, da je to glavni razlog, da sem še vedno tu," je dejal 99-letnik.

Dick Van Dyke FOTO: Profimedia icon-expand

K seznamu za dolgoživost je dodal tudi mnoge druge stvari: vsakodnevno aktivnost, ohranjanje otroka v sebi, govorjenje 'ja' in druženje z ljudmi, ki jih ima rad. Dick je namreč že leta srečno zaljubljen v svojo 46 let mlajšo izbranko Arlene Silver, kljub temu da so jima vsi napovedovali hiter konec razmerja. Trudi se, da bi ohranil prijateljstva, čeprav nima prijateljev svojih let."Že samo da sem obkrožen z njimi in jih poslušam, mi prinaša neizmerno veselje. Je tudi pomlajevalni učinek," se je pošalil zvezdnik.