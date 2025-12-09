Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Dick Van Dyke tik pred 100. rojstnim dnem: Vse zanima moja skrivnost

Los Angeles, 09. 12. 2025 10.54 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
0

Dick Van Dyke, ikona filmskega platna, bo kmalu dopolnil častitljivih 100 let. Ob tem poudarja, da je njegov recept za dolgo življenje preprost: izogibanje negativnim čustvom, ki človeka razjedajo od znotraj, ter opustitev kajenja in alkohola. Po drugi strani pa: ljubezen in prijateljstvo sta ga gnala naprej.

Dick Van Dyke, ki je najbolj znan po vlogi v filmu Mary Poppins, bo čez nekaj dni proslavil stoti rojstni dan. Tromestna številka, za katero si ni nikoli mislil, da jo bo dočakal, je razkril igralec in k temu dodal: "Resnica je, da če bi vedel, da bom tako dolgo živel, bi bolje skrbel zase."

Dick Van Dyke
Dick Van Dyke FOTO: AP

Kljub temu nanj dežujejo vprašanja o skrivnosti za tako dolgo življenje, na katere zvezdnik odgovarja: "Mislim, da sta bili za moje dobro zdravje ključni dve zadevi. Odpovedal sem se uživanju alkohola in kajenju." V mladosti se zvezdnik tega sicer ni zavedal in je kot mnogi pretiraval tako s pitjem alkohola kot tudi s kajenjem, nato pa je spoznal, da to močno škodi njegovemu zdravju. "Preveč sem kadil. Bil sem že v petdesetih, ko sem spoznal, da sem pravzaprav navaden odvisnik."

Leta 1972 je bil igralec zaradi alkoholizma tudi hospitaliziran, veliko težje pa je opustil kajenje. "Na koncu sem se uspešno rešil alkohola, cigaret in vseh ostalih stvari – mislim, da je to glavni razlog, da sem še vedno tu," je dejal 99-letnik.

Dick Van Dyke
Dick Van Dyke FOTO: Profimedia

K seznamu za dolgoživost je dodal tudi mnoge druge stvari: vsakodnevno aktivnost, ohranjanje otroka v sebi, govorjenje 'ja' in druženje z ljudmi, ki jih ima rad. Dick je namreč že leta srečno zaljubljen v svojo 46 let mlajšo izbranko Arlene Silver, kljub temu da so jima vsi napovedovali hiter konec razmerja.

Trudi se, da bi ohranil prijateljstva, čeprav nima prijateljev svojih let."Že samo da sem obkrožen z njimi in jih poslušam, mi prinaša neizmerno veselje. Je tudi pomlajevalni učinek," se je pošalil zvezdnik.

Preberi še Dick Van Dyke o 46 let mlajši ženi: Vsi so rekli, da nama ne bo uspelo

Najbolj od vsega pa je zvezdnik prepričan v moč pozitivnih občutkov, ki so podaljšali njegovo življenje.

"Jeza človeka razjeda od znotraj, tako kot sovraštvo. In teh občutkov nisem v sebi nikoli razvil. To me je gnalo naprej. Ja, bile so stvari, ki mi niso bile všeč in ljudje, ki jih seveda nisem odobraval, a nikogar nisem sovražil," je povedal Dick in dodal: "Moj oče je bil vedno razburjen zaradi česa v svojem življenju in to ga je na koncu pokopalo pri 73. letih."

dick van dyke rojstni dan 100
Naslednji članek

Adrien Brody po prejemu oskarja še ni sprejel nove vloge

SORODNI ČLANKI

Šaljivi Dick Van Dyke: Bilo bi smešno, če ne bom dočakal 100 let

Dick Van Dyke zaradi bolezni izpustil vsakoletni dogodek

Dick Van Dyke o 'prekletstvu' dolgega življenja: Izgubil sem veliko prijateljev

Dick Van Dyke o 46 let mlajši ženi: Vsi so rekli, da nama ne bo uspelo

99-letni igralec Dick Van Dyke še vedno telovadi trikrat na teden

Dick Van Dyke in Cher med tistimi, ki so pobegnili pred ognjenimi zublji

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385