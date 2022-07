'Dijaki' iz Gospoda profesorja: kako dobri so v pantomimi?

Šest igralcev serije Gospod profesor se je pomerilo v pantomimi. V prvi skupini so Matej Zemljič, Lara Fortuna in Mak Tepšić. V drugi skupini pa so Ronja Matijevec Jerman, Liam Cimperman in Lovro Žunić. V videu zgoraj si poglejte, katera skupina se je bolje odrezala v pantomimi in kakšen je bil končni rezultat.