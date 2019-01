Dilema – stari in novi Bond skupaj?

46-letni igralec Idris Elba, poznan po seriji Luther, je vnovič prilil olja na žerjavico govoric, da bo naslednji James Bond, saj je na podelitvi zlatih globusov naredil selfi s kolegom Danielom Craigom.

Craig bo namreč Bonda zaigral še v 25. filmu, ki bo prišel v kinodvorane prihodnje leto, nato pa bo štafeto predal nekomu drugemu. Veliko ljudi je prepričanih, da bo to prav Elba. Craig je doslej zaigral v filmih Casino Royale, Kvantum sočutja, SkyfallinSpectre.

Medtem, ko se nekateri sprašujejo, kaj pomeni pričujoča fotografija, če sta moža, ki se hudomušno nasmihata, dobra prijatelja, ali če Craig pravi,"poslušaj, jaz sem Bond, James Bond, in imam prst na gumbu, da te izstrelim s tvojega stola", so se hkrati na spletu pojavili prvi filmski plakati, ki so jih naredili oboževalci, na kateri je Elba kot Bond.

Se bo iz tega kaj izcimilo? Nekaj zagotovo, saj se vsa zadeva že (pre)dolgo kuha ...