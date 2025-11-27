Direktorica Pro Plus med člani Mednarodne akademije televizijskih umetnosti in znanosti

Akademija s sedežem v New Yorku podeljuje nagrade International Emmy ter povezuje več kot 900 vodilnih medijskih strokovnjakov iz več kot 60 držav z vsega sveta. Predstavlja eno ključnih svetovnih organizacij na področju razvoja televizije.

Ob imenovanju je Stella Litou izpostavila pomen sodelovanja in izmenjave izkušenj: "Televizija je prostor, kjer se srečujejo ustvarjalnost, kultura in tehnologija in kjer zgodbe potujejo daleč preko meja. Veselim se priložnosti prispevati k soustvarjanju razvoja našega medija v prihodnosti."