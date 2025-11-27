Svetli način
Direktorica Pro Plus med člani Mednarodne akademije televizijskih umetnosti in znanosti

Ljubljana, 27. 11. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 1 uro

POP TV
Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plusa, je postala članica International Academy of Television Arts & Sciences, ene najvplivnejših globalnih institucij na področju televizije.

Stella Litou
Stella Litou FOTO: POP TV

Akademija s sedežem v New Yorku podeljuje nagrade International Emmy ter povezuje več kot 900 vodilnih medijskih strokovnjakov iz več kot 60 držav z vsega sveta. Predstavlja eno ključnih svetovnih organizacij na področju razvoja televizije.

Ob imenovanju je Stella Litou izpostavila pomen sodelovanja in izmenjave izkušenj: "Televizija je prostor, kjer se srečujejo ustvarjalnost, kultura in tehnologija in kjer zgodbe potujejo daleč preko meja. Veselim se priložnosti prispevati k soustvarjanju razvoja našega medija v prihodnosti."

