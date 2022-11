Disney v glavno vlogo prvič postavil homoseksualni lik

"To ni zgodba o razkrivanju spolne usmerjenosti," sta med promocijsko turnejo pojasnila scenarista Qui Nguyen in Don Hall . "Prav tako ni zgodba, v kateri lik išče podporo in sprejemanje. Ethan je tak, kot je, in njegova spolna usmerjenost je le eden od aspektov, ki ga dela takšnega."

O dejstvu, da je raznolikost več kot dobrodošla tako v tem kot tudi v ostalih filmskih projektih, sta potrdila tudi igralca Gabrielle Union in Jake Gyllenhaal. Slednji je medijem zaupal, da je bilo čudovito sodelovati s tako raznoliko filmsko ekipo. "In tisto, kar je tako čudovitega pri filmu, je to, da lahko družina reši svet, ki ga ima tako rada, le če se začne poslušati in sprejemati."

"Všeč mi je, da smo ustvarili prostor, kjer lahko prikažemo ljubečo družino, ki ustvarja dovolj ljubečega prostora, da lahko vsakdo začrta svojo pot v življenju. Počaščena sem, da sem lahko sodelovala pri pripovedovanju te zgodbe," pa je medijem dejala Unionova, ki ima s soprogom Dwaynom Wadom 13-letno transspolno hčerko Zayo.

Vsi sodelujoči so tako izrazili željo, da bi čim več ljudi film videlo, pri tem pa so se navezali tudi na države, ki zaradi nesprejemanja skupine LGBTQ+ filmov s takšno vsebino ne predvajajo. Unionova je ob tem dejala, da bo zelo razočarana, če bodo države prepovedale animirani film in ob tem dodala: "O internetu sem se naučila to, da ko je zadeva objavljena, tam tudi ostane. Nikoli ne želim spodbujati piratstva, vendar razumem, kako te stvari delujejo! Ljudje, ki to želijo videti, bodo našli način. Bolj kot si nekatere države prizadevajo svojim državljanom onemogočiti možnost, da bi videli stvari, bolj se bo našla pot."