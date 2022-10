Disney v glavno vlogo prvič postavil lik z močnejšo postavo

"Zdi se mi, da sem zelo pozitivno naravnana oseba, a ko pride do samosprejemanja, je to veliko težje," je še povedala režiserka Hillary Bradfield, ki je filmsko dogajanje namenoma postavila v plesni studio, kjer se je lik primoran gledati v ogledala, tudi ko tega ne želi. Tudi sam naslov filma izvira iz gledanja v lasten odsev v ogledalu.

Film, za katerega režiserka Hillary Bradfield upa, da bo ljudem pomagal pri sprejemanju svojih nepopolnosti, se odvija v plesnem studiu, kjer sprva samozavestna Bianca zaradi svojega videza in nesprejemanja okolice postaja vedno bolj zaprta sama vase.

Kratki animirani film je med gledalci požel val odobravanja. Številni se strinjajo, da je skrajni čas, da je Disney med svoje glavne junakinje vključil tudi osebo močnejše postave, nekateri pa so poudarili, da je to šele prvi od mnogih korakov do razvoja vključujoče družbe, tako na filmskem platnu kot v resničnem življenju.