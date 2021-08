Disney z novim filmom nagovarja LGBTQ občinstvo

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, Whitehallov lik o tem, da je gej, spregovori v prizoru z Dwayneom Johnsonom , ki je kapitan skiperja, ki ga vodi po Amazonki. Sicer mladi Britanec MacGregor Houghton (Whitehall) ne uporabi besede gej, ampak pove, kako je razdrl zaroko z žensko, ker so njegova zanimanja drugje, nato pa mu Frank Wolff (Johnson) nazdravi. Houghton se sestri znanstvenici Lily Houghton ( Emily Blunt ) pridruži na njeni ekspediciji v brazilsko džunglo, ker mu je stala ob strani, ko so ga drugi v Londonu zavrnili zaradi tega, koga ljubi.

Po navedbah AFP majhni koraki Disneyja v minulih letih, da vpelje LGBTQ like, žanjejo kritike tako doma kot po svetu, in ne le med konservativnimi gledalci. Disney je denimo v Svetu igrač 4 (2019) bežno prikazal materi, ki pripeljeta svojega otroka v šolo, kar je razjezilo skupino mater, ki pripadajo Evangelijski cerkvi. Prizor s kratkim poljubom med ženskama v filmu Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja (2019) je bil odstranjen pri predvajanju filma v Singapurju in Dubaju, kjer so istospolne poroke nezakonite. A poljub v Vojni zvezd so kot le simbolnega obsodili podporniki LGBTQ skupnosti, simbolen pa naj bi bil tudi prizor v filmu Maščevalci: Zaključek (2019), kjer gej sodeluje v skupini za samopomoč.