Disneyjevi arhivi ob letošnji 100-letnici podjetja razkrili del vsebine

"Temu pravimo vrh ledene gore," je novinarjem povedala direktorica Disneyjevega arhiva Becky Cline ter predstavila različne artefakte, od ustanovitvenega dokumenta studia in scenarija prve risanke z Mikijem Miško do kostumov iz najnovejših Marvelovih filmov.

Večji del arhiva studiev se nahaja v skladiščih, raztresenih v okolici Los Angelesa, vključno z večjimi predmeti, kot so nekdanja vozila iz zabaviščnih parkov in filmski rekviziti, je povedala arhivarka Nicole Carroll. "Izdelamo toliko stvari, da vedno iščemo še več prostora," je dodala. Pojasnila je, da danes 30-članska ekipa arhivistov deluje od leta 1970 in si prizadeva ohraniti "majhen delček od vsega". Če je bilo denimo za nek film izdelanih 250 razkošnih kostumov, s štirimi ali petimi za vsakega od glavnih likov, bo arhivska ekipa za ohranitev izbrala "nekaj ikoničnih videzov vsakega izmed likov". A tudi s tako selektivnim pristopom bi lahko vsakič, ko se nek film zaključi, po besedah Nicole Carroll arhivu dodali na stotine novih kosov.

Med najdragocenejšimi memorabilijami studia je denimo kristalni čeveljček iz igrane različice Pepelke. Nekateri predmeti pa ponovno dobijo tudi praktičen namen - izvirno snežno kroglo iz filma Mary Poppins iz leta 1964 so denimo potegnili iz arhiva in jo ponovno uporabili v nadaljevanju iz leta 2018.

Po besedah direktorice arhiva Becky Cline se, če prištejejo še arhive fotografij in dokumentov s prvimi izdajami risank, vstopnicami za odprtje Disneylanda leta 1955 ter poročili podjetja in izrezki iz tiska, zbirka razširi na več sto milijonov predmetov.

Za Disneyjeve navdušence morda najbolj zanimiv prostor - pisarne ustanovitelja Walta Disneyja, iz katerih je od leta 1940 do smrti leta 1966 upravljal svoj imperij -, se nahaja prav v Burbanku. Narejen je bil zelo natančen popis vseh predmetov, ki jih je pustil za seboj, pred slabim desetletjem pa so bile pisarne prenovljene. V njih je danes mogoče videti od nedokončanih načrtov tematskih parkov do figuric priljubljenih pravljičnih junakov ter več kipcev oskarjev. Letno so lahko pisarne ogleda le nekaj skupin turistov.