V Parizu potekajo dnevi slovenskega filma, kjer se razni nagrajeni slovenski filmi predstavljajo tudi francoskim kritikom in širši javnosti. Francozi so nad našimi filmi že od nekdaj precej navdušeni, saj je leta 2016 za vlogo Sargeanta Jima v filmu Dolina miru igralec John Kitzmiller prejel tudi palmo za najboljšega igralca in se s tem v filmsko zgodovino vpisal kot prvi temnopolti igralec s tako pomembno nagrado.