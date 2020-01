Do kakšnega spoznanja je Lena prišla pri moških?

Pa smo jo dočakali. Na VOYO je prišla druga sezona originalne serije "LP, Lena", ki prinaša nove zgodbe, nove in stare ljubezni, čudovite lokacije in še več drame. Igralka Sara Dirnbek, ki igra glavno junakinjo Leno, nam je zaupala, kaj se je Lena v tem času naučila in do kakšnega spoznanja je prišla pri moških.

Sara Dirnbek v vlogi Lene, ki v drugi sezoni čuti posledice svojih preteklih dejanj. FOTO: Aljoša Kravanja

Alenka Prešern – Lena, ki jo igraSara Dirnbek, se v drugi sezoni podaja po poti zrelejšega in bolj odgovornega odnosa do sebe, do partnerjev in svojih najbližjih.

"Lena bo v prihajajoči sezoni čutila posledice svojih preteklih odločitev in dejanj. Trudila se bo, da bi popravila stare napake, a pri tem napravila še nekaj novih. Še naprej jo bodo zabavali in tolažili njeni prijatelji, srečala pa se bo tudi z ljudmi, ki bodo pomembno zaznamovali njeno življenje in jih gledalci še ne poznajo. Lena bo zaskrbljena, skrbna, delavna, navihana, krivična, zabavna, naveličana, živahna. Njena pot v odraslost se torej nadaljuje in Lena je vedno skoraj na cilju." In kaj se je Lena naučila v tem času in glede na izkušnje z moškimi, do kakšnega spoznanja je prišla?

Ob Leni bomo tudi v drugi sezoni srečali že znane obraze Mašo Grošelj v vlogi zveste prijateljice, Miho Rodmana, Zalo Ano Štiglic, Jurica Marčeca, Jana Bučarja, ki se v vlogi Igorja znajde v zvezi z Leno.

Primož Vrhovec in Jan Bučar sta zasebno dobra prijatelja. Kaj pa v seriji? FOTO: Aljoša Kravanja

Na poti soočanja s posledicami in dejanji bodo Leno spremljali še Nejc Cijan Garlatti,Peter Frankl, Miha Možina, Vesna Kuzmić in novi obrazi:Uroš Smolej v vlogi psihoterapevta, Desa Muck v vlogi ekstravagantne Zaline mame, Primož Vrhovec v vlogi Leninega nadrejenega ter Silva Čušin, ki bo prav tako upodobila vlogo nadrejene v seriji.

Producenta serije Lp, LenaEva Tomazin inŽan Žveplan sta nam pred začetkom 2. sezone zaupala, da bo zgodba še bolj dinamična in napeta: "Druga sezona serije LP, Lena ostaja zvesta svoji drzni in hudomušni pripovedni strukturi, le da tokrat dobimo vpogled v življenje milenjicev skozi prizmo štirih različnih parov." Cela druga sezona vas že čaka na VOYO, prvo sezono LP, Lenapa si lahko pogledate na mah nocoj ob 21.35 na POP TV.

Igralska zasedba druge sezone LP, Lena FOTO: Aljoša Kravanja

Več utrinkov s predstavitve prve epizode druge sezone si poglejte v priloženi fotogaleriji:

FOTO: Aljoša Kravanja