Film/TV

'Do te točke sem prišla brez oskarja, zakaj bi ga potrebovala sedaj?'

Los Angeles, 21. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Amanda Seyfried

Amanda Seyfried je v intervjuju iskreno spregovorila o svojem odnosu do nagrad, natančneje o odnosu do prestižnega oskarja, za katerega je bila v preteklosti že nominirana. 40-letnica, ki tudi letos spada v širši krog potencialnih nominirancev, je med drugim dejala: "Ali potrebujem nominacijo? Ne, seveda, da ne. Bi bilo lepo? Seveda, da bi bilo, a ni nujna."

Igralka Amanda Seyfried je v nedavnem intervjuju za revijo New Yorker iskreno odgovorila na vprašanje, ali ji je pomembno, da med svojo kariero osvoji oskarja - najprestižnejšo nagrado na področju filma. "Ne. Se spomnite, kdo je kipca osvojil v zadnjih desetih letih?" je odgovorila 40-letnica, ki je bila v preteklosti že nominirana za zlatega kipca.

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried
FOTO: AP

"Ni pomembna zmaga, pomembna je nominacija, ki te potisne naprej. To je dejstvo," je pojasnila svoj odgovor in se navezala na prihajajočo razglasitev nominacij, ki se bo odvila 22. januarja. "Ali potrebujem nominacijo? Ne, seveda, da ne. Bi bilo lepo? Seveda, da bi bilo, a ni nujna. Do te točke sem prišla brez oskarja, zakaj bi ga potrebovala sedaj?"

Igralka, ki je zaigrala v številnih žanrih, tudi v filmih Zlobna dekleta, Mamma Mia!, Nesrečniki in nazadnje v filmih Hišna pomočnica ter The Testament of Ann Lee, je v intervjuju dodala, da čuti, da je dokazala, da zna odigrati zahtevne vloge, kar dokazuje njeno delo v toliko različnih žanrih. "Vsi imamo v karieri vzpone in padce, in to, kako nas drugi dojemajo, se lahko spreminja iz dneva v dan, vendar sem dosledna pri svojih odločitvah in dosledna pri svojih vrednotah in potrebah."

