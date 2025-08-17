Svetli način
Dobitnik nagrade Častno srce Sarajeva: To priznanje mi veliko pomeni

Sarajevo, 17. 08. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Sašo Adamič
Komentarji
1

Švedski igralec Stellan Skarsgård je prejemnik prestižne nagrade Častno srce Sarajeva na 31. Sarajevskem filmskem festivalu. "To priznanje mi veliko pomeni, ker prihaja iz regije, kjer film resnično šteje," je po prihodu v Sarajevo dejal igralec.

Sloviti švedski igralec Stellan Skarsgård je za izjemen prispevek k filmski industriji ter dolgoletno in plodno igralsko kariero na 31. Sarajevskem filmskem festivalu prejel prestižno nagrado Častno srce Sarajeva. "Z veseljem se vračam v Sarajevo, mesto, ki ima posebno energijo, in festival, ki ga spremljam že dolgo. To priznanje mi veliko pomeni, ker prihaja iz regije, kjer film resnično šteje," je ob prihodu v Bosno in Hercegovino povedal Skarsgård.

"Stellan Skarsgård je igralec, ki presega generacije in žanre. Njegova predanost filmu in človečnosti ga dela izjemnega umetnika in človeka. Veseli smo, da ga lahko pozdravimo v Sarajevu," je ob tem dejal direktor festivala Jovan Marjanović.

Po slovesni podelitvi je sledila predpremiera filma Sentimental Value, novega dela norveškega režiserja Joachima Trierja, ki je letos na festivalu v Cannesu prejel Grand Prix po presoji žirije. Skarsgård v filmu igra slavnega, a čustveno oddaljenega očeta, ki skuša znova vzpostaviti odnos s svojima hčerkama. V igralski zasedbi nastopajo še Renate Reinsve, Elle Fanning in Inga Ibsdotter Lilleaas.

Preberi še Častno srce Sarajeva letos Stellanu Skarsgordu

Festival poudarja, da je Skarsgård že dolgo prijatelj Sarajeva – leta 2009 je kot član Katrin Cartlidge Foundation sodeloval pri podelitvi štipendije na samem festivalu.

Velikan evropskega in svetovnega filma

Stellan Skarsgård, rojen leta 1951 v Göteborgu, je svetovno znan po vlogah v filmih in serijah, kot so Lov na rdeči oktober, Pirati s Karibov, Mamma Mia!, Thor, Černobil in Dune. Za vlogo v miniseriji Černobil je leta 2020 prejel zlati globus.

31. izdaja festivala letos predstavlja več kot 250 filmov iz približno 60 držav. Poleg Skarsgårda festival z nagrado Srce Sarajeva letos počasti tudi italijanskega režiserja Paola Sorrentina ter ameriškega igralca Willema Dafoeja.

sarajevo sarajevski filmski festival Stellan Skarsgård nagrada
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
17. 08. 2025 10.42
+1
Bata Živujinović na steroidih, ti pravim.
ODGOVORI
1 0
