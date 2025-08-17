Dobitnik nagrade Častno srce Sarajeva: To priznanje mi veliko pomeni

Sloviti švedski igralec Stellan Skarsgård je za izjemen prispevek k filmski industriji ter dolgoletno in plodno igralsko kariero na 31. Sarajevskem filmskem festivalu prejel prestižno nagrado Častno srce Sarajeva. "Z veseljem se vračam v Sarajevo, mesto, ki ima posebno energijo, in festival, ki ga spremljam že dolgo. To priznanje mi veliko pomeni, ker prihaja iz regije, kjer film resnično šteje," je ob prihodu v Bosno in Hercegovino povedal Skarsgård.

"Stellan Skarsgård je igralec, ki presega generacije in žanre. Njegova predanost filmu in človečnosti ga dela izjemnega umetnika in človeka. Veseli smo, da ga lahko pozdravimo v Sarajevu," je ob tem dejal direktor festivala Jovan Marjanović.

Po slovesni podelitvi je sledila predpremiera filma Sentimental Value, novega dela norveškega režiserja Joachima Trierja, ki je letos na festivalu v Cannesu prejel Grand Prix po presoji žirije. Skarsgård v filmu igra slavnega, a čustveno oddaljenega očeta, ki skuša znova vzpostaviti odnos s svojima hčerkama. V igralski zasedbi nastopajo še Renate Reinsve, Elle Fanning in Inga Ibsdotter Lilleaas.