'Dobri zdravnik' blestel tudi v zasebnem življenju: študij zaključil z desetko

Serija Dobri zdravnik se je hitro zapisala med svetovne uspešnice, pritegnila pa je tudi slovensko publiko. V čevlje osrednjega lika je stopil igralec Freddie Highmore, ki je zablestel pri igranju zdravnika z izjemno redkim savantovim sindromom. In kdo je v resnici Freddie?

Freddie Highmore je angleški igralec, ki ga trenutno lahko spremljamo v vlogi mladega specializanta kirurgije dr. Shauna Murphyja v seriji Dobri zdravnik. Serija, pod katero so se podpisali ustvarjalci uspešnice Dr. House, je hitro postala uspešnica, Highmore pa v njej nastopa kot genialen zdravnik z izjemno redkim savantovim sindromom.

Freddie Highmore je več kot le igralec: na fakulteti je več predmetov zaključil s čisto desetko, delal pa je tudi v odvetniški pisarni in kot pripravnik na banki. FOTO: Profimedia

Freddie Hughmore se je pri 15 letih umaknil iz filmskega sveta, ker se ni želel razlikovati od svojih vrstnikov in se je želel najprej posvetiti študiju. FOTO: Profimedia

Kdo je v resnici Freddie Highmore? 27-letni Freddie se je rodil kot Alfred Thomas Highmore materi (agentki za talente) Sue Latimer in očetu (igralcu) Edwardu Thomasu Highmoreju v soseski Camden Town v Londonu. Ima tudi tri leta mlajšega brata Alberta Highmoreja 'Bertieja'. Obiskoval je šolo Highgate, kasneje pa se je vpisal na univerzo Emmanuel College, kjer je blestel pri praktično vseh učnih predmetih, še najbolj pa se je izkazal pri španščini in arabščini. Na velikem platnu je debitiral leta 1999, ko je zaigral v filmu Women Talking Dirty, v katerem je uprizoril sina igralke Helene Bonham Carter. Njegova naslednja velika vloga je sledila leta 2004, ko je zaigral v družinski drami Dva brata. Istega leta je doživel preboj z vlogo v filmuV iskanju dežele Nije, v katerem je združil moči z Johnnyjem Deppom in Kate Winslet. Leto dni kasneje je znova stopil ob bok Deppu in z njim zaigral v filmu Tima Burtona Čarli in tovarna čokolade. Leta 2006 je zaigral v fantazijskem filmu Artur in Minimojčki, leta 2007 pa v filmu August Rush, kjer se je pridružil igralski zasedbi, v kateri sta bila tudi Keri Russell in pokojni Robin Williams. Leta 2007, pri starosti 15 let, se je odločil za nekaj časa posloviti od filmskih platen in se posvetiti študiju. Vztrajal je pri tem, da ne želi izstopati in kasneje dejal, da mu je prav ta odločitev pomagala, da njegov ''ego ni pretirano zrastel.'' "Pomagalo je, da sem odraščal v Londonu – bil sem proč od Los Angelesa, kjer te kariera igralca definira," je pojasnil.

Po končanem študiju je znova potrkal na vrata filmske industrije in leta 2013 zaigral v vlogi komičnega Normana Batesa v dramski trilerski seriji Bates Motel. Za svoj doprinos v seriji je bil deležen številnih pozitivnih kritik, prejel pa je tudi nominacije za nagrade Saturn in Nagrade televizijskih kritikov. V seriji Dobri zdravnik (2017) je zgodba zahtevala, da se dodobra seznani z vedenjskimi značilnostmi oseb s savantovim sindromom. To mu je, po besedah dr. Melisse Reiner, ene od največjih strokovnjakinj na področju avtizma, uspelo zelo dobro.

Ste vedeli ... ? - Freddie Hughmore uživa pri igranju nogometa in videoiger, igra klarinet in se uči igrati kitaro. Njegov najljubši nogometni klub je Arsenal. - Tekoče govori angleščino, francoščino, španščino in arabščino. - V času študija na univerzi Emmanuel College je naravnost blestel. Z desetkami je izdelal angleščino, angleško literaturo, matematiko, španščino, latinščino, francoščino, arabščino, geografijo, biologijo, fiziko in kemijo. - Med opravljanjem tečaja v Cambridgeu je delal v odvetniški pisarni v Madridu, kjer je prevajal pravne dokumente. - V manjših televizijskih vlogah je začel igrati že pri sedmih letih. - Je dober prijatelj z Danielom Radcliffom, ki se je proslavil z vlogo v čarovniški sagi Harry Potter. - Njegova mama Sue Latimer je tako njegova kot Radcliffova agentka. - Njegov najljubši igralec je Johnny Depp, s katerim je doslej zaigral v dveh filmih. - V filmu Women Talking Dirty(1999) je njegovega fiktivnega brata zaigral njegov biološki brat Bertie Highmore. - V filmu Jack and the Beanstalk: The Real Story (2001) je njegovega fiktivnega očeta zaigral njegov biološki oče Edward Highmore. - Marc Forster, režiser filma V iskanju dežele Nije (2004), je na drugi snemalni dan Highmoreju naročil, naj zaigra enega najtežjih prizorov v filmu (kjer raztrga knjigo in poruši igralnico), samo zato, da bi drugi igralci lahko videli, kako sposoben je in spremenili svoj odnos do dela z njim. - Za vlogo v filmu V iskanju dežele Nije je prejel nagrado empire za najboljšega novinca. - Johnny Depp je bil tisti, ki je želel, da bi Freddie zaigral Charlieja Bucketa v filmu Čarli in tovarna čokolade (2005), zato ga je priporočil režiserju Timu Burtonu. - Leta 2011 se je udeležil poletne šole LSE v Londonu. - Leta 2012 je delal kot pripravnik v banki Gulf v Kuvajtu.