'Dobri zdravnik' zmeden na snemanju: Je to truplo umetno ali je to igralec?

V Dobrem zdravniku za namene prikazovanja medicinskih postopkov uporabljajo različne rekvizite, tudi lutke, ki so tam predvsem v času snemanja različnih operacij. A včasih se zgodi, da so pri takšnih scenah tudi živi statisti. Kot je v intervjuju za pogovorno oddajo Good morning America povedal Freddie Highmore, je eden redkih igralcev, ki velikokrat ne loči med lutko in statistom.

Kljub bližajoči se premieri 100. epizode priljubljene serije je Highmore dejal, da je med glavnimi igralci "verjetno najslabši v tem, da ne zna razlikovati med tem pravim in lažnim telesom". Zvezdnik serije je pojasnil, da igralci večino časa igrajo z lažnimi telesi in lutkami. To pomeni, da se lahko še malo poigrajo s kirurškimi orodji in z njimi dregajo lutke, a včasih na snemanje pride resnična oseba. Freddie je povedal, da se je že zgodilo, da je kateri od statistov 'zajavkal', ker ga je kdo premočno zbodel s filmskim medicinskim orodjem. A to ni vse. Statisti, ki igrajo trupla, so na operacijskih mizah že zaspali in so jih morali zbuditi, saj so zaradi smrčanja motili proces snemanja.